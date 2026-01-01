Sekonic L-478DR Litemaster флэшметр

Возможен ручной ввод данных в экспонометр. Программное управление позволяет автоматизировать калибровку используемой камеры. Модель наделена также рядом функций для кино- и видеосъемки, что ставит этот экспонометр в ряд профессиональных измерительных приборов.
Алкалиновая батарейка Varta High Energy LR03 тип ААА.
Батарейки серии High Energy являются наиболее мощными из ассортимента Varta. Серия разработана специально для использования в устройствах с высоким и переменным энергопотреблением, таких как игрушки, аксессуары для компьютеров, фонари или датчики движения. В комплекте - 2 шт.