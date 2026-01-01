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Sekonic L-478DR Litemaster флэшметр

Sekonic L-478DR Litemaster флэшметр

Sekonic
Артикул: NVF-639

Sekonic L-478DR Litemaster – первый флэшметр, который оснащен цветным сенсорным экраном (2,7 дюйма). Используется технология беспроводного управления для контроля мощности студийных вспышек с помощью радиомодуля PocketWizard.

 

Описание

Возможен ручной ввод данных в экспонометр. Программное управление позволяет автоматизировать калибровку используемой камеры. Модель наделена также рядом функций для кино- и видеосъемки, что ставит этот экспонометр в ряд профессиональных измерительных приборов.

Комплектация

  • Флэшметр.
  • Мягкий чехол.
  • Шнурок.
  • Батареи ААА – 2 шт.
  • Инструкция.
  • CD.

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