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Sekonic i-346 Illuminometer люксметр

Sekonic i-346 Illuminometer люксметр

Sekonic
Артикул: NVF-8712

Sekonic i-346 Illuminometer – люксметр измеряющий освещенность в люксах и фут-канделах.

Компактный размер позволяет постоянно носить его с собой и использовать практически в любых условиях и в любой рабочей обстановке.

Описание

Прибор имеет широкую область применения. Он может быть использован в промышленности для контроля освещенности на рабочем месте, проверки эргономики рабочего места, соблюдений условия труда и техника безопасности. Используется так же для контроля медецинских стандартов и санитарных норм. 

В кино, на телевидение и в театре с его помощю осуществляется контроль драматического освещения.

Характеристики:

  • голова – рассеиватель Lumidisk
  • способ измерения – по падающему свету
  • светоприемник – кремниевый фотодиод
  • режимы измерения постоянного света:       
    • приоритет диафрагмы
    • EV
    • приоритет выдержки
  • диапазон чувствительности пленки – ISO 12-12500 (с шагом 1/2 ступени)
  • диапазон значений выдержки при постоянном свете – 60 мин - 1/8000 сек (с шагом 1 ступень) плюс 1/5, 1/10, 1/25, 1/50, 1/100, 1/200, 1/400, 1/800 сек
  • диапазон значений диафрагмы – f/1.4 - f/32.0 (с шагом 1, 1/3 ступени)
  • аналоговая шкала диафрагм – f/1.4 - f/32 (с шагом 1, 1/3 ступени)
  • аналоговая шкала выдержек – 30 сек - 1/8000 сек (с шагом 1) плюс 1/5, 1/10, 1/125, 1/50, 1/100, /200, 1/400, 1/800 сек
  • аналоговая шкала EV – EV 3 - EV 17 (с шагом 1, 1/2 ступени)
  • автоматическое выключение питания – Есть, после 4х минут бездействия
  • отображение статуса заряда батареи – Тремя иконками
  • батарея – одна 1,5В типа АА
  • рабочий диапазон температур, град. С – 0 - 40
  • диапазон измерений – 2.5 - 200 000 люкс; 0.23 - 18600 фут-кандел
  • время замера, с –  0,5
  • точность измерений – +/-5%
  • размер, см – 11x6,4x2,3
  • вес, г – 95

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