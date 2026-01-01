Sekonic i-346 Illuminometer люксметр

Описание

Прибор имеет широкую область применения. Он может быть использован в промышленности для контроля освещенности на рабочем месте, проверки эргономики рабочего места, соблюдений условия труда и техника безопасности. Используется так же для контроля медецинских стандартов и санитарных норм.

В кино, на телевидение и в театре с его помощю осуществляется контроль драматического освещения.

Характеристики: