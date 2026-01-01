Sekonic i-346 Illuminometer люксметр

Прибор имеет широкую область применения. Он может быть использован в промышленности для контроля освещенности на рабочем месте, проверки эргономики рабочего места, соблюдений условия труда и техника безопасности. Используется так же для контроля медецинских стандартов и санитарных норм.
В кино, на телевидение и в театре с его помощю осуществляется контроль драматического освещения.
Характеристики:
- голова – рассеиватель Lumidisk
- способ измерения – по падающему свету
- светоприемник – кремниевый фотодиод
- режимы измерения постоянного света:
- приоритет диафрагмы
- EV
- приоритет выдержки
- диапазон чувствительности пленки – ISO 12-12500 (с шагом 1/2 ступени)
- диапазон значений выдержки при постоянном свете – 60 мин - 1/8000 сек (с шагом 1 ступень) плюс 1/5, 1/10, 1/25, 1/50, 1/100, 1/200, 1/400, 1/800 сек
- диапазон значений диафрагмы – f/1.4 - f/32.0 (с шагом 1, 1/3 ступени)
- аналоговая шкала диафрагм – f/1.4 - f/32 (с шагом 1, 1/3 ступени)
- аналоговая шкала выдержек – 30 сек - 1/8000 сек (с шагом 1) плюс 1/5, 1/10, 1/125, 1/50, 1/100, /200, 1/400, 1/800 сек
- аналоговая шкала EV – EV 3 - EV 17 (с шагом 1, 1/2 ступени)
- автоматическое выключение питания – Есть, после 4х минут бездействия
- отображение статуса заряда батареи – Тремя иконками
- батарея – одна 1,5В типа АА
- рабочий диапазон температур, град. С – 0 - 40
- диапазон измерений – 2.5 - 200 000 люкс; 0.23 - 18600 фут-кандел
- время замера, с – 0,5
- точность измерений – +/-5%
- размер, см – 11x6,4x2,3
- вес, г – 95