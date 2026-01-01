Sekonic L-758DR флэшметр

Флэшметр представляет из себя компактный прибор с двумя светоприемниками. Один служит для замеров падающего света и располагается в поворотном блоке под молочно-белой полусферой, другой предназначен для точечных замеров и совмещен с оптическим видоискателем, в центре которого имеется окружность, показывающая область замера с телесным углом 1 град.
В поле зрения видоискателя также находится красный светодиодный дисплей, обеспечивающий мгновенное отображение результатов измерений. Другой светоприемник располагается в поворотной голове, которая имеет полусферический диффузор оригинальной подвижной конструкции. В зависимости от способа и типа замера полусфера может находиться в одном из двух положений: верхнем или нижнем. В верхнем положении осуществляются замеры общей освещенности трехмерных объектов, а при нижнем положении диффузора проводятся замеры освещенности плоских объектов и замеры для определения контраста освещения.
Характеристики:
- тип продукта – ручной экспонометр для замеров постоянного и импульсного освещения
- светоприемники – 2 кремниевых фотодиода (для падающего и отраженного света)
- способы измерений
- падающий свет – полусферический диффузор на поворотной головке
- отраженный свет – оптический видоискатель (активное поле 1 град.) с диоптрийной настройкой
- режимы измерений
- для постоянного освещения – приоритет выдержки, приоритет диафрагмы, EV;
- для импульсного освещения – проводной (Cord), беспроводной (Cordless), серийный (неограниченное число импульсов), режим анализа доли импульсного освещения (в процентах с шагом 10%), радиоспуск (32 канала, 4 зоны, дальность около 30 метров)
- диапазоны измерений
- падающий свет: постоянный – от EV -2 до EV 22,9; вспышка – от F0,5 до F161,2
- отраженный свет: от EV 1 до EV24,4; вспышка – от F2 до F161,2
- диапазон ISO – от 3 до 8000 с шагом 1/3
- диапазон выдержек – от 1/8000 с до 30 мин.
- питание (элемент типа АА) – 1 шт.
- размер, мм – 90х170х48
- вес, г – 268 (с батарейкой)