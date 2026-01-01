images
Sekonic L-758DR флэшметр

Sekonic L-758DR флэшметр

Sekonic
Артикул: FTR-109

Sekonic L-758DR – оптимизированный для цифровой фотосъемки программируемый цифровой флэшметр в пыле- и влагозащитном корпусе.Возможен точечный замер яркости небольших участков объекта.

Может использоваться для создания профилей матриц и пленок, определения реальной чувствительности и динамического диапазона матриц и пленок, беспроводного управления удаленными вспышками.

Описание

Флэшметр представляет из себя компактный прибор с двумя светоприемниками. Один служит для замеров падающего света и располагается в поворотном блоке под молочно-белой полусферой, другой предназначен для точечных замеров и совмещен с оптическим видоискателем, в центре которого имеется окружность, показывающая область замера с телесным углом 1 град.

В поле зрения видоискателя также находится красный светодиодный дисплей, обеспечивающий мгновенное отображение результатов измерений. Другой светоприемник располагается в поворотной голове, которая имеет полусферический диффузор оригинальной подвижной конструкции. В зависимости от способа и типа замера полусфера может находиться в одном из двух положений: верхнем или нижнем. В верхнем положении осуществляются замеры общей освещенности трехмерных объектов, а при нижнем положении диффузора проводятся замеры освещенности плоских объектов и замеры для определения контраста освещения.

Характеристики:

  • тип продукта – ручной экспонометр для замеров постоянного и импульсного освещения
  • светоприемники – 2 кремниевых фотодиода (для падающего и отраженного света)
  • способы измерений
    • падающий свет – полусферический диффузор на поворотной головке
    • отраженный свет – оптический видоискатель (активное поле 1 град.) с диоптрийной настройкой
  • режимы измерений
    • для постоянного освещения – приоритет выдержки, приоритет диафрагмы, EV;
    • для импульсного освещения – проводной (Cord), беспроводной (Cordless), серийный (неограниченное число импульсов), режим анализа доли импульсного освещения (в процентах с шагом 10%), радиоспуск (32 канала, 4 зоны, дальность около 30 метров)
  • диапазоны измерений
    • падающий свет: постоянный – от EV -2 до EV 22,9; вспышка – от F0,5 до F161,2
    • отраженный свет: от EV 1 до EV24,4; вспышка – от F2 до F161,2
  • диапазон ISO – от 3 до 8000 с шагом 1/3
  • диапазон выдержек – от 1/8000 с до 30 мин.
  • питание (элемент типа АА) – 1 шт.
  • размер, мм – 90х170х48
  • вес, г – 268 (с батарейкой)

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Отто Штайнерт - яркий представитель немецкой экспериментальной фотографии
Отто Штайнерт - яркий представитель немецкой экспериментальной фотографии
Лекция с мастер-класса &quot;Студийное оборудование и работа со светом&quot;
Лекция с мастер-класса "Студийное оборудование и работа со светом"
Зачем нужен флэшметр
Зачем нужен флэшметр
Photographers: L-478DR Features &amp; Benefits of the Sekonic LITEMASTER PRO Series
Photographers: L-478DR Features & Benefits of the Sekonic LITEMASTER PRO Series
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.