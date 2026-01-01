Sekonic L-758DR флэшметр

Описание

Флэшметр представляет из себя компактный прибор с двумя светоприемниками. Один служит для замеров падающего света и располагается в поворотном блоке под молочно-белой полусферой, другой предназначен для точечных замеров и совмещен с оптическим видоискателем, в центре которого имеется окружность, показывающая область замера с телесным углом 1 град.

В поле зрения видоискателя также находится красный светодиодный дисплей, обеспечивающий мгновенное отображение результатов измерений. Другой светоприемник располагается в поворотной голове, которая имеет полусферический диффузор оригинальной подвижной конструкции. В зависимости от способа и типа замера полусфера может находиться в одном из двух положений: верхнем или нижнем. В верхнем положении осуществляются замеры общей освещенности трехмерных объектов, а при нижнем положении диффузора проводятся замеры освещенности плоских объектов и замеры для определения контраста освещения.

Характеристики: