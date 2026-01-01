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Sekonic L-758D флэшметр

Sekonic L-758D флэшметр

Sekonic
Артикул: FTR-108

Sekonic L-758 – флэшметр, который дает возможность измерять падающий и отраженный свет, уровень освещенности и импульсный свет.

Описание

  • Сохранение экспозиционного профиля цифровой камеры. Флэшметр позволяет сохранять в памяти 3 экспопрофиля цифровой фотокамеры. Эта функция позволяет отображать не только значение экспозиции, но и учитывать динамический диапазон, показывая попадание в область глубоких теней и светов на шкале диафрагм.
  • Режим коррекции средне-серого тона. Во флэшметре предусмотрена возможность провести замер средне-серого тона по падающему свету, а затем сделать точечный замер светов и теней, просто переключившись на режим замера отраженного света. По результатам замера становится четко видно, укладывается ли диапазон яркостей сюжета в динамический диапазон матрицы.
  • Индикация выхода за пределы динамического диапазона. Индикация всегда предупреждает фотографа о выходе за пределы динамического диапазона матрицы цифровой фотокамеры или фотопленки.
  • DTS (Data Transfer Software) – программа, созданная для расчета и передачи данных (экспокоррекция, динамический диапазон) с компьютера (Windows или MAC) на флэшметр серии L-758 через USB-кабель.
  • В памяти флэшметра можно сохранить до 9 проведенных замеров по падающему или отраженному свету, причем как независимо друг от друга, так и совместно. На ЖКИ постоянно отображается номер используемого беспроводного канала.
  • Также предусмотрена ручная настройки флешметра. Например, можно выбрать направление вращения управляющего диска.
  • Функция спотметра с углом измерения 1 градус.
  • Функция анализа состава света (баланс между импульсным и постоянным светом).
  • Функция беспроводного радиоуправления. Модель L-758DR снабжена встроенным радиоупраляющим модулем, а на модели L-758D / L-758CINE этот модуль можно установить опционально.

Комплектация

  • Sekonic L-758D.
  • Диск с ПО.
  • Инструкция.
  • Диск с инструкцией.
  • Батарейка тип CR123A – 1 шт.
  • Ремешок.
  • Кабель USB.

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