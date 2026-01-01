Sekonic L-758D флэшметр

Сохранение экспозиционного профиля цифровой камеры. Флэшметр позволяет сохранять в памяти 3 экспопрофиля цифровой фотокамеры. Эта функция позволяет отображать не только значение экспозиции, но и учитывать динамический диапазон, показывая попадание в область глубоких теней и светов на шкале диафрагм.

Режим коррекции средне-серого тона. Во флэшметре предусмотрена возможность провести замер средне-серого тона по падающему свету, а затем сделать точечный замер светов и теней, просто переключившись на режим замера отраженного света. По результатам замера становится четко видно, укладывается ли диапазон яркостей сюжета в динамический диапазон матрицы.

Индикация выхода за пределы динамического диапазона. Индикация всегда предупреждает фотографа о выходе за пределы динамического диапазона матрицы цифровой фотокамеры или фотопленки.

DTS (Data Transfer Software) – программа, созданная для расчета и передачи данных (экспокоррекция, динамический диапазон) с компьютера (Windows или MAC) на флэшметр серии L-758 через USB-кабель.

В памяти флэшметра можно сохранить до 9 проведенных замеров по падающему или отраженному свету, причем как независимо друг от друга, так и совместно. На ЖКИ постоянно отображается номер используемого беспроводного канала.

Также предусмотрена ручная настройки флешметра. Например, можно выбрать направление вращения управляющего диска.

Функция спотметра с углом измерения 1 градус.

Функция анализа состава света (баланс между импульсным и постоянным светом).