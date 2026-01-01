Sekonic L-758CINE флэшметр

Прибор является первым в мире флэшметром, оснащенным беспараллаксным оптическим видоискателем с цифровым дисплеем и активным полем 1°. Встроенная молочно-белая люмисфера с двумя рабочими положениями обеспечивает измерение падающего света в стандартном режиме или с поправкой на косинус с охватом как по полусфере, так и по узкому углу. Таким образом, модель L-758Cine DUALMASTER обеспечит высокое качество съемки в любых условиях освещения. Дополнительные достоинства прибора – возможность отображения значений в фут-канделах, фут-ламбертах, люксах и свечах на кв. м, а также возможность установки частоты съемки в диапазоне 1- 1000 кадров/сек. и угла раскрытия обтюратора в диапазоне 1° – 270°.
Назначение Флэшметр Sekonic L-758 Cine: Основное назначение прибора – определение фотографической экспозиции при цифровой и аналоговой съемке с источниками импульсного и постоянного освещения путем замеров освещенности (падающий свет) и яркости (отраженный свет). Прибор оптимизирован для кино- и видеосъемки и. Возможен точечный замер яркости небольших участков объекта. Также модель может использоваться для создания профилей камер (матриц) и материалов (пленок), определения реальной чувствительности и динамического диапазона матриц и пленок.
Конструкция Флэшметр Sekonic L-758 Cine:
Флэшметр представляет собой компактный прибор с двумя светоприемниками. Один служит для замеров падающего света и располагается в поворотном блоке под молочно-белой полусферой, другой предназначен для точечных замеров и совмещен с оптическим видоискателем, в центре которого имеется окружность, показывающая область замера с телесным углом 1°. В поле зрения видоискателя также находится красный светодиодный дисплей, обеспечивающий мгновенное отображение результатов измерений. Другой светоприемник располагается в поворотной головке, которая имеет полусферический диффузор оригинальной подвижной конструкции. В зависимости от способа и типа замера полусфера может находиться в одном из двух положений: верхнем или нижнем. В верхнем положении осуществляются замеры общей освещенности трехмерных объектов, а при нижнем положении диффузора проводятся замеры освещенности плоских объектов и замеры для определения контраста освещения.Большой ЖК-дисплей обеспечивает четкое отображение результатов измерений в цифровом и аналоговом виде. Экран имеет приятную подсветку цвета индиго, при которой результаты замеров видны даже в полной темноте.Для работы с импульсными источниками L-758Cine имеет разъем для подключения синхрокабеля, хотя может работать и в беспроводном режиме.
ФУНКЦИИ для фотосъемки:
L-758Cine позволяет производить измерения падающего и отраженного света как в импульсном, так и в постоянном режиме, с точностью до 0,1 деления диафрагмы. Флэшметр также может показывать экспозицию в значениях выдержки и диафрагмы с тем же шагом (1/2, 1/3 или 1/6), который выбран в настройках камеры, что заметно облегчает установку экспозиции. Для определения контраста освещения и нахождения усредненных значений экспозиции прибор может запоминать до 9 промежуточных результатов. С помощью кнопки Mid-tone (средний тон) можно сдвигать область средних тонов в сторону светов (highlights) или теней (shadows), не выходя за пределы динамического диапазона. При смешанном освещении L-758Cine отображает общую экспозицию по постоянному и импульсному освещению, а также показывает долю импульсного освещения в процентах к общему. При работе с двумя камерами или двумя типами пленок для быстрого переключения с одного сенсора на другой используются кнопки ISO1 и ISO2. Создание профиля уровней чувствительности сенсора цифровой камеры для повышения точности измерений выполняется при подключении прибора к компьютеру (по USB) с установленным
ПО Передачи данных. Имеются версии для Windows и для Mac OS.Опционально на прибор можно устанавливать передатчик, после чего с его помощью можно управлять вспышками и камерами, удаленными на расстояние до 30 метров.
ФУНКЦИИ для кино- и видеосъемки:
Sekonic L-758Cine является одним из самых совершенных и универсальных приборов для определения экспозиции при киносъемке на пленку и при видеосъемке. Его беспарралаксный оптический визир позволяет с высокой точностью производить замеры яркости мельчайших деталей объекта в диапазоне от EV1 до EV24,4. При замерах по освещенности (с помощью сферического диффузора) чувствительность прибора еще выше (от EV-2). При определении экспозиции в экспонометр можно напрямую вводить такие параметры, как угол открытия обтюратора, частоту кадров и кратность нейтральных фильтров. Это позволяет считывать с дисплея экспонометра окончательный результат - требуемую диафрагму. Так же, как это делается для цифровых камер и пленок, можно создавать и хранить в памяти профили различных видеокамер и осей кинопленки. Это позволяет автоматически учитывать необходимые поправки для более точного определения экспозиции. Помимо индикации результатов в виде диафрагменных чисел, прибор может выводить на экран данные в фут-канделлах, люксах, канделлах на кв. метр и фут-ламбертах.
Особенности спотметра L-758CINE:
- Специализированные функции для киносъемки в том числе: установка угла раскрытия обтюратора в диапазоне от 1° до 10° с шагом 1°, от 15° до 270° с шагом 5°, а также предустановленные значения 12°, 17°, 22°, 144°, 172°, определение частоты съемки от 1 до 1000 кадров/сек., предустановленные значения кратности фильтров и величины экспопоправки, аналоговая диафрагменная шкала с шагом 1/3 ступени, 17 настраиваемых установок, возможность выведения значений в свечах на кв. м в диапазоне 0,25 – 190000, фут-канделах 0,18 – 180000, фут-ламбертах 0,07 – 190000 и люксах 0,63 – 190000.
- Высочайшая чувствительность при измерении освещенияEV -2 – EV 22,9 (падающий свет) и EV 1 – EV 24.4 (отраженный свет)
- Активное поле 1° и цифровой дисплейПрямоугольный видоискатель с активным полем 1° и ярким дисплеем.
- Возможность выбора угла раскрытия обтюратора
- Значения в фут-канделах, фут-ламбертах, EV, люксах и свечах/кв. м.
- Поправка на фильтры
- Молочно-белая полусфера с двумя рабочими положениями и поворотной конструкцией
- Видоискатель с цифровым дисплеемФлэшметр L-758Cine DIGITALMASTER оснащен беспараллаксным оптическим видоискателем с цифровым дисплеем и активным полем 1°. При любом освещении от полумрака до яркого точечный видоискатель модели L-758Cine DIGITALMASTER позволяет точно определить выдержку, диафрагму и другие параметры съемки. Активное поле видоискателя дает возможность измерять свет от постоянных или импульсных источников, а также смешанное освещение. Оптический видоискатель снабжен окуляром с возможностью диоптрийной настройки.
- Угол раскрытия обтюратораВ диапазоне от 1° до 10° с шагом 1°, от 15° до 270° с шагом 5°, а также предустановленные значения 12°, 17°, 22°, 144°, 172°
- Частота киносъемки1 – 1000 кадров/сек.
- Аналоговая шкала диафрагмыf/0.5 – f/45 (с шагом 1/3 ступени)
- Режимы отображения данных:Фут-канделы 0,10 – 180000Люксы 0,63 – 190000Свечи/кв. м 0,25 – 190000Фут-ламберты 0,07 – 190000Постоянное освещение EV (падающий свет) EV -2 до EV 22,9Постоянное освещение EV (отраженный свет) EV 1 до EV 24,4 (по видоискателю с активной зоной 1°)
- Установка поправки на фильтрМожет выбираться через кнопку ISO 2: 85, -n3, -n6, -n9, -A3, -A6, -A9 или +/- 5.0EV с шагом 1/10 ступени независимо для падающего и отраженного света