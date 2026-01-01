Sekonic L-758CINE флэшметр

Описание

Прибор является первым в мире флэшметром, оснащенным беспараллаксным оптическим видоискателем с цифровым дисплеем и активным полем 1°. Встроенная молочно-белая люмисфера с двумя рабочими положениями обеспечивает измерение падающего света в стандартном режиме или с поправкой на косинус с охватом как по полусфере, так и по узкому углу. Таким образом, модель L-758Cine DUALMASTER обеспечит высокое качество съемки в любых условиях освещения. Дополнительные достоинства прибора – возможность отображения значений в фут-канделах, фут-ламбертах, люксах и свечах на кв. м, а также возможность установки частоты съемки в диапазоне 1- 1000 кадров/сек. и угла раскрытия обтюратора в диапазоне 1° – 270°.

Назначение Флэшметр Sekonic L-758 Cine: Основное назначение прибора – определение фотографической экспозиции при цифровой и аналоговой съемке с источниками импульсного и постоянного освещения путем замеров освещенности (падающий свет) и яркости (отраженный свет). Прибор оптимизирован для кино- и видеосъемки и. Возможен точечный замер яркости небольших участков объекта. Также модель может использоваться для создания профилей камер (матриц) и материалов (пленок), определения реальной чувствительности и динамического диапазона матриц и пленок.

Конструкция Флэшметр Sekonic L-758 Cine:

Флэшметр представляет собой компактный прибор с двумя светоприемниками. Один служит для замеров падающего света и располагается в поворотном блоке под молочно-белой полусферой, другой предназначен для точечных замеров и совмещен с оптическим видоискателем, в центре которого имеется окружность, показывающая область замера с телесным углом 1°. В поле зрения видоискателя также находится красный светодиодный дисплей, обеспечивающий мгновенное отображение результатов измерений. Другой светоприемник располагается в поворотной головке, которая имеет полусферический диффузор оригинальной подвижной конструкции. В зависимости от способа и типа замера полусфера может находиться в одном из двух положений: верхнем или нижнем. В верхнем положении осуществляются замеры общей освещенности трехмерных объектов, а при нижнем положении диффузора проводятся замеры освещенности плоских объектов и замеры для определения контраста освещения.Большой ЖК-дисплей обеспечивает четкое отображение результатов измерений в цифровом и аналоговом виде. Экран имеет приятную подсветку цвета индиго, при которой результаты замеров видны даже в полной темноте.Для работы с импульсными источниками L-758Cine имеет разъем для подключения синхрокабеля, хотя может работать и в беспроводном режиме.

ФУНКЦИИ для фотосъемки:

L-758Cine позволяет производить измерения падающего и отраженного света как в импульсном, так и в постоянном режиме, с точностью до 0,1 деления диафрагмы. Флэшметр также может показывать экспозицию в значениях выдержки и диафрагмы с тем же шагом (1/2, 1/3 или 1/6), который выбран в настройках камеры, что заметно облегчает установку экспозиции. Для определения контраста освещения и нахождения усредненных значений экспозиции прибор может запоминать до 9 промежуточных результатов. С помощью кнопки Mid-tone (средний тон) можно сдвигать область средних тонов в сторону светов (highlights) или теней (shadows), не выходя за пределы динамического диапазона. При смешанном освещении L-758Cine отображает общую экспозицию по постоянному и импульсному освещению, а также показывает долю импульсного освещения в процентах к общему. При работе с двумя камерами или двумя типами пленок для быстрого переключения с одного сенсора на другой используются кнопки ISO1 и ISO2. Создание профиля уровней чувствительности сенсора цифровой камеры для повышения точности измерений выполняется при подключении прибора к компьютеру (по USB) с установленным

ПО Передачи данных . Имеются версии для Windows и для Mac OS.Опционально на прибор можно устанавливать передатчик, после чего с его помощью можно управлять вспышками и камерами, удаленными на расстояние до 30 метров.

ФУНКЦИИ для кино- и видеосъемки:

Sekonic L-758Cine является одним из самых совершенных и универсальных приборов для определения экспозиции при киносъемке на пленку и при видеосъемке. Его беспарралаксный оптический визир позволяет с высокой точностью производить замеры яркости мельчайших деталей объекта в диапазоне от EV1 до EV24,4. При замерах по освещенности (с помощью сферического диффузора) чувствительность прибора еще выше (от EV-2). При определении экспозиции в экспонометр можно напрямую вводить такие параметры, как угол открытия обтюратора, частоту кадров и кратность нейтральных фильтров. Это позволяет считывать с дисплея экспонометра окончательный результат - требуемую диафрагму. Так же, как это делается для цифровых камер и пленок, можно создавать и хранить в памяти профили различных видеокамер и осей кинопленки. Это позволяет автоматически учитывать необходимые поправки для более точного определения экспозиции. Помимо индикации результатов в виде диафрагменных чисел, прибор может выводить на экран данные в фут-канделлах, люксах, канделлах на кв. метр и фут-ламбертах.

Особенности спотметра L-758CINE: