Артикул: FTR-101

Sekonic L-308DC – флэшметр для фото- и видеосъемки. Модель снабжена встроенной двигающейся матовой полусферой для плавного перехода от измерения падающего света к измерению отраженного. Существует возможность для проводного и беспроводного измерения импульсного света, также прибор оснащен жидкокристаллическим дисплеем, на котором отображаются все данные. Погрешность повторных измерений равна +/-0,1EV. Питание осуществляется от одной батареи типа АА.