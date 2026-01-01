Данный флэшметр
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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Sekonic L-308DC – флэшметр для фото- и видеосъемки. Модель снабжена встроенной двигающейся матовой полусферой для плавного перехода от измерения падающего света к измерению отраженного. Существует возможность для проводного и беспроводного измерения импульсного света, также прибор оснащен жидкокристаллическим дисплеем, на котором отображаются все данные. Погрешность повторных измерений равна +/-0,1EV. Питание осуществляется от одной батареи типа АА.
Данный флэшметр
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