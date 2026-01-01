X-Rite MSCCPP-B ColorChecker Passport Photo 2 фотошкала

Passport Photo 2 объединяет четыре фотографические цели которые вместе с прилагаемым программным обеспечением Camera Calibration и Lightroom Plug-In дает максимальную функциональность, гибкость и портативность для более совершенной работы с цветом.
- Цель баланса серого.
- установите экспозицию с помощью встроенного в камеру или ручного измерителя.
- Цель баланса белого.
- создайте собственный баланс белого в камере для согласованной точки белого на наборе изображений без необходимости корректировать каждое отдельное изображение позже.
- Классическая цель.
- отраслевой эталонный шаблон на 24 цвета для создания пользовательских профилей камеры и визуальной оценки цвета.
- Творческая цель улучшения.
- нейтрализуйте и создайте свой образ с помощью улучшающих патчей. Проверьте и оцените детали теней и выделите их. Осуществляйте контроль цветовых сдвигов.
- Программное обеспечение для калибровки камеры.
- Портативный защитный чехол.