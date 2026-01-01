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X-Rite MSCCPP-B ColorChecker Passport Photo 2 фотошкала

X-Rite MSCCPP-B ColorChecker Passport Photo 2 фотошкала

X-Rite
Артикул: DAN-3955

Фотошкала X-Rite MSCCPP-B ColorChecker Passport Photo 2.

Инструмент для работы с цветом, который, в совокупности с продуктами компании Adobe позволит вам кардинально сократить время редактирования изображений значительно повысив качество цветопередачи при съемке в формат RAW.

Описание

Passport Photo 2 объединяет четыре фотографические цели которые вместе с прилагаемым программным обеспечением Camera Calibration и Lightroom Plug-In дает максимальную функциональность, гибкость и портативность для более совершенной работы с цветом.

  • Цель баланса серого.
    • установите экспозицию с помощью встроенного в камеру или ручного измерителя.
  • Цель баланса белого.
    • создайте собственный баланс белого в камере для согласованной точки белого на наборе изображений без необходимости корректировать каждое отдельное изображение позже.
  • Классическая цель.
    • отраслевой эталонный шаблон  на 24 цвета для создания пользовательских профилей камеры и визуальной оценки цвета.
  • Творческая цель улучшения.
    • нейтрализуйте и создайте свой образ с помощью улучшающих патчей. Проверьте и оцените детали теней и выделите их. Осуществляйте контроль цветовых сдвигов.
  • Программное обеспечение для калибровки камеры.
  • Портативный защитный чехол.

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