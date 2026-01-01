Kodak IT8.7/1 target 4"x5" reflective KODA005 цветовая шкала

Цветные калибровочные эталоны KODAK Q-60 выпускаются на фотопленке KODAK EKTACHROME Professional формата 35 мм, а также на бумаге KODAK EKTACOLOR.
На эталоне воспроизводится вся гамма цветового пространства, которое может воспроизводится на фотопленке KODAK EKTACHROME и бумаге EKTACOLOR.
При правильном использовании пользователи смогут сравнивать с оригиналом выведенные продукты – будь то цветоделения для печатной страницы при четырехцветной печати или оригиналы второго поколения с устройства прямого вывода пленок. Это поможет пользователям оптимизировать работу своей системы цветной печати для воспроизведения максимальной части цветовой гаммы.
Эталоны Kodak Q-60 также идеально подходят для построения ICC профилей устройств ввода, таких как сканеры и МФУ. Они поддерживаются широким спектром ПО для построения профилей, включая X-Rite i1Profiler и Lasersoft Silverfast.
Эталоны цветовых характеристик сканирования Kodak, выпускаются в соответствии со стандартами ANSI IT8.7/1 (просвет) и IT8.7/2 (отражение) (или ISO 12641).
Цветной калибровочный эталон KODAK PROFESSIONAL Q-60/Q-60R2 производится на бумаге KODAK PROFESSIONAL ENDURA и идентифицируется по защитному водяному знаку – одиночной серой точке под словом PAPER (бумага).
Характеристики:
- размеры, см – 10х12,5
- число цветовых полей – 264 (стандарт IT8):
- столбцы 1-12 – 144 цвета по модели HCL
- столбцы 13-16 – 48 цветов CMYK
- столбцы 17-19 – 36 цветов RGB
- шкалы серого – 24 поля
- телесных оттенков – 12