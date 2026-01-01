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Fotokvant GC-01 набор карт для экспозиции
Fotokvant GC-01 набор карт для экспозиции
Fotokvant GC-01 набор карт для экспозиции
Fotokvant GC-01 набор карт для экспозиции

Fotokvant GC-01 набор карт для экспозиции

Fotokvant
Артикул: DAN-3910

Набор карт Fotokvant GC-01 для замера экспозиции.

Набор карт для построения баланса серого или белого. Карты изготовлены из технополимера и не боятся влажности. В комплекте ремешок для ношения. Размер карт - 8,5х5,5 см. Длина ремешка - 50 см.

Описание

Комплект состоит из одной карты черного цвета, одной белой и одной 18% нейтрального серого.

Главное назначение этого комплекта - использование серого поля для построения нейтрального баланса белого. Серое поле отражает 18% света, что делает его также полезным и при настройке экспозиции. Так как белое поле не содержит флуоресцентных отбеливателей, оно идеально подходит для построения баланса белого в камере перед съемкой.

Для удобного ношения (без риска утери) и использования комплектуется ремешком.

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