Fotokvant GC-01 набор карт для экспозиции

Описание

Комплект состоит из одной карты черного цвета, одной белой и одной 18% нейтрального серого.

Главное назначение этого комплекта - использование серого поля для построения нейтрального баланса белого. Серое поле отражает 18% света, что делает его также полезным и при настройке экспозиции. Так как белое поле не содержит флуоресцентных отбеливателей, оно идеально подходит для построения баланса белого в камере перед съемкой.

Для удобного ношения (без риска утери) и использования комплектуется ремешком.