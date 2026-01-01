Calibrite ColorChecker Grayscale фотошкала. 

Описание

На выездных съемках используйте ее для первого, референсного снимка в серии, чтобы мгновенно скорректировать цвета изображения путем балансировки серого. В студии используйте ее для оценки экспозиции и баланса между различными типами освещения, чтобы быстро выставить правильное соотношение между светами и построить баланс белого. Мишень ColorChecker® 3-Step Grayscale также даст Вам референсные значения для настройки цветов с помощью самых популярных пакетов редактирования фотографий, позволяя быстро производить настройки цветов.



ColorChecker 3-Step Grayscale разработана на основе научных исследований и представляет собой точную, однородную поверхность, которая спектрально нейтральна (отражает одинаковые количества красного, синего и зеленого) при всех условиях освещения.



ColorChecker 3-Step Grayscale можно применять в:



Цифровой фотографии:

Оценивайте изображения, стройте баланс белого и баланс между светами

Традиционной фотографии:

Оценивайте пленки, освещение, фильтры и бумаги

Кинематографии (телевидение и видео):

Оценивайте камеры, освещение и пленки