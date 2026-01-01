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Calibrite ColorChecker Grayscale фотошкала
Calibrite ColorChecker Grayscale фотошкала

Calibrite ColorChecker Grayscale фотошкала

Calibrite
Артикул: DAN-8916

Calibrite ColorChecker Grayscale фотошкала. 

Мишень ColorChecker® 3-Step Grayscale - это полноразмерная версия на одной карте белого, 18-% серого и черного референсных квадратов, используемых в 24-польной ColorChecker. Используется для того, чтобы точно зафиксировать истинные значения цветов перед фотосессией и сэкономить впоследствии время и силы при редактировании.

Описание

На выездных съемках используйте ее для первого, референсного снимка в серии, чтобы мгновенно скорректировать цвета изображения путем балансировки серого. В студии используйте ее для оценки экспозиции и баланса между различными типами освещения, чтобы быстро выставить правильное соотношение между светами и построить баланс белого. Мишень ColorChecker® 3-Step Grayscale также даст Вам референсные значения для настройки цветов с помощью самых популярных пакетов редактирования фотографий, позволяя быстро производить настройки цветов.

ColorChecker 3-Step Grayscale разработана на основе научных исследований и представляет собой точную, однородную поверхность, которая спектрально нейтральна (отражает одинаковые количества красного, синего и зеленого) при всех условиях освещения.

ColorChecker 3-Step Grayscale можно применять в:

    Цифровой фотографии:
    Оценивайте изображения, стройте баланс белого и баланс между светами
    Традиционной фотографии:
    Оценивайте пленки, освещение, фильтры и бумаги
    Кинематографии (телевидение и видео):
    Оценивайте камеры, освещение и пленки

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