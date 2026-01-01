Sekonic С-500 ProDigi Color колорметр.

Описание

Колорметр Sekonic С-500 ProDigi Color определяет все важнейшие цветовые характеристики освещения, наиболее универсальной из которых является цветовая температура. Ее величина в градусах Кельвина выводится на дисплей вместе со значением индекса компенсации (Сolor Сompensation index). Встроенный радиомодуль позволяет производить дистанционный беспроводный запуск вспышек и спуск затвора камеры.

В сенсорном блоке под молочно-белым пластиковым диффузором находятся четыре светочувствительных элемента, имеющих разную спектральную чувствительность. При этом сине-чувствительный и зелено-чувствительный элементы заняты как при работе в режиме «пленка» (FILM), так и в случае, когда съемка ведется на цифровую камеру (режим DSLR). В красной части спектра замеры осуществляются двумя разными сенсорами: в режиме FILM – Rf, а в режиме DSLR – Rd. Благодаря этому усовершенствованию прибор максимально учитывает особенности восприятия цвета фотопленкой или матрицей цифровой камеры.

Sekonic С-500 ProDigi Color очень удобен в эксплуатации. Надежно ложится в руку, поворотная головка всегда дает возможность развернуть сенсор в сторону источника света, в то время как дисплей остается в положении, наиболее удобном для снятия цифровых показаний

Колорметр совместимым с PocketWizard и аппаратурой других производителей (Profoto, Dyna-lite, Photogenic, Norman и Lumedyne). Мощности передатчика хватает для управления запуском устройств на расстоянии до 30 метров. Может использоваться не только в студии, но и на пленэре.

Измерение цветовых характеристик импульсного света возможно как с синхрокабелем, так и без него при выдержках от 1/500 с до 1 с. Имеется два диапазона чувствительности (L – низкий, H – высокий). В зависимости от типов пленки, источников света, цифровых сенсоров или персональных предпочтений колорметр дает возможность запоминать до 19 фиксированных настроек, каждой из которых может быть присвоено название, состоящее из восьми символов (например, FILMSUN, FLU1, FLASH-F1).