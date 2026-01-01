Calibrite ColorChecker Display Pro калибратор монитора

Описание

Калибратор работает быстро, имеет множество опций для гибкой настройки и обеспечивает максимально точную цветопередачу на вашем дисплее, за счет чего вы сможете правильно подобрать все оттенки и как можно лучше оценить конечный результат работы.

Подходит для дизайнеров, фотографов и контентмейкеров, которые нуждаются в высоком качестве изображения с четкой детализацией

Приложение Calibrite ccProfile позволяет провести калибровку дисплеев ноутбуков, мониторов ПК и проекторов.

Поддержка стандартов изображения NTSC, PAL SECAM, и ITU-R Rec.BT.709.

Возможность калибровки нескольких мониторов.

Позволяет калибровать мониторы, проекторы, а также измерять освещение.

Использует специальный набор RGB-фильтров для точных измерений цвета.

Совместимость с ОС:

MacOS X 10.14 или более поздняя версия.

Windows 8.1 (32/64 бита) и Windows 10 (32/64 бита).

Требуется установка последней версии Service Pack для всех операционных систем.



Для проекторов:

Для Mac: Intel Core 2 Duo или лучше.

Для Windows: Intel Core 2 Duo или лучше.

