Calibrite ColorChecker Display Pro калибратор монитора

Калибратор работает быстро, имеет множество опций для гибкой настройки и обеспечивает максимально точную цветопередачу на вашем дисплее, за счет чего вы сможете правильно подобрать все оттенки и как можно лучше оценить конечный результат работы.
Подходит для дизайнеров, фотографов и контентмейкеров, которые нуждаются в высоком качестве изображения с четкой детализацией
Приложение Calibrite ccProfile позволяет провести калибровку дисплеев ноутбуков, мониторов ПК и проекторов.
Поддержка стандартов изображения NTSC, PAL SECAM, и ITU-R Rec.BT.709.
Возможность калибровки нескольких мониторов.
Позволяет калибровать мониторы, проекторы, а также измерять освещение.
Использует специальный набор RGB-фильтров для точных измерений цвета.
Совместимость с ОС:
MacOS X 10.14 или более поздняя версия.
Windows 8.1 (32/64 бита) и Windows 10 (32/64 бита).
Требуется установка последней версии Service Pack для всех операционных систем.
Для проекторов:
Для Mac: Intel Core 2 Duo или лучше.
Для Windows: Intel Core 2 Duo или лучше.