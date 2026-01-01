images
images
images
images
images
images
images
Calibrite ColorChecker Display Pro калибратор монитора
Calibrite ColorChecker Display Pro калибратор монитора
Calibrite ColorChecker Display Pro калибратор монитора
Calibrite ColorChecker Display Pro калибратор монитора
Calibrite ColorChecker Display Pro калибратор монитора
Calibrite ColorChecker Display Pro калибратор монитора
Calibrite ColorChecker Display Pro калибратор монитора

Calibrite ColorChecker Display Pro калибратор монитора

X-Rite
Артикул: DAN-8422

Calibrite ColorChecker Display Pro — это профессиональный инструмент для калибровки дисплеев, который в первую очередь предназначается для фотографов и дизайнеров. Он поможет вам реализовать разные креативные идеи и полностью раскрыть ваш творческий потенциал.

Описание

Калибратор работает быстро, имеет множество опций для гибкой настройки и обеспечивает максимально точную цветопередачу на вашем дисплее, за счет чего вы сможете правильно подобрать все оттенки и как можно лучше оценить конечный результат работы.

Подходит для дизайнеров, фотографов и контентмейкеров, которые нуждаются в высоком качестве изображения с четкой детализацией

Приложение Calibrite ccProfile позволяет провести калибровку дисплеев ноутбуков, мониторов ПК и проекторов.

Поддержка стандартов изображения NTSC, PAL SECAM, и ITU-R Rec.BT.709.

Возможность калибровки нескольких мониторов.

Позволяет калибровать мониторы, проекторы, а также измерять освещение.

Использует специальный набор RGB-фильтров для точных измерений цвета.

Совместимость с ОС:
MacOS X 10.14 или более поздняя версия.
Windows 8.1 (32/64 бита) и Windows 10 (32/64 бита).
Требуется установка последней версии Service Pack для всех операционных систем.

Для проекторов:
Для Mac: Intel Core 2 Duo или лучше.
Для Windows: Intel Core 2 Duo или лучше.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Lastolite LL LR20LL LR2050 Ezybalance 50cm 18% Grey/White мишень для настройки фотокамеры
Lastolite LL LR20LL LR2050 Ezybalance 50cm 18% Grey/White мишень для настройки фотокамеры
Арт. NVF-1669
Lastolite LL LR20LL LR2050 Ezybalance 50cm 18% Grey/White мишень для настройки фотокамеры
Наличие
в наличии 1-3 шт

Lastolite LL LR12LL LR2050 – удобная и практичная серая карта для легкой настройки камеры в условиях, когда требуется оперативность (свадьбы, репортажи и т.п.)

Одна сторона окрашена в 18% серый цвет, другая сторона белая. Диаметр 50 см, карта складывается. Для удобства хранения и транспортировки упакована в специальную сумочку.

10 390 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant Clapper-1 хлопушка для кино- и видеосъемки 20х30 см белая с русским текстом
Fotokvant Clapper-1 хлопушка для кино- и видеосъемки 20х30 см белая с русским текстом
Fotokvant Clapper-1 хлопушка для кино- и видеосъемки 20х30 см белая с русским текстом
Арт. NVF-1433
Fotokvant Clapper-1 хлопушка для кино- и видеосъемки 20х30 см белая с русским текстом
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 6 дн, 11 ч

Fotokvant Clapper-1 - хлопушка для кино- и видеосъемки белая с русским текстом. Размер полотна с информацией - 20х30 см. Вес - 450 г. Для беспроблемного использования хлопуки, используйте только маркеры на меловой основе Fotokvant.

Незаменимый инструмент на любой съемочной площадке для синхронизации звука и видео. Хлопушка позволяет точно совместить дорожку с микрофона и кадры с камеры на этапе монтажа, а также маркировать дубли.

-10 %1 480 ₽
1 330 ₽
В корзину

Видео

Портретная спортивная фотосъемка, как ступень к профессиональной фотографии
Портретная спортивная фотосъемка, как ступень к профессиональной фотографии
Роджер Дикинс – живая легенда кинематографа
Роджер Дикинс – живая легенда кинематографа
Norman Parkinson — «вдохновитель» индустрии моды
Norman Parkinson — «вдохновитель» индустрии моды
Фил Пенман — один из наиболее влиятельных уличных фотографов
Фил Пенман — один из наиболее влиятельных уличных фотографов
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.