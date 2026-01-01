Datacolor SpyderXSTUDIO SXSSR100 комплект для калибровки

Артикул: DAN-4337

Комплект для калибровки Datacolor SpyderXSTUDIO SXSSR100.

Комплект является универсальным решением для фотографического рабочего процесса, обеспечивающим точный контроль от съемки до редактирования и печати. Состоит из Spyder Cube для настройки баланса белого, SpyderX Elite калибратора монитора, Spyder Print для цветового профилирования принтера на основе стандарта ICC в любой комбинации принтера - чернила.