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Datacolor SpyderXSTUDIO SXSSR100 комплект для калибровки

Datacolor SpyderXSTUDIO SXSSR100 комплект для калибровки

Datacolor
Артикул: DAN-4337

Комплект для калибровки Datacolor SpyderXSTUDIO SXSSR100.

Комплект является универсальным решением для фотографического рабочего процесса, обеспечивающим точный контроль от съемки до редактирования и печати. Состоит из Spyder Cube для настройки баланса белого, SpyderX Elite калибратора монитора, Spyder Print для цветового профилирования принтера на основе стандарта ICC в любой комбинации принтера - чернила.

Описание

Datacolor SpyderXSTUDIO SXSSR100 комплект для калибровки

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