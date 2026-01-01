Datacolor SpyderXSTUDIO SXSSR100 комплект для калибровки

Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Комплект для калибровки Datacolor SpyderXSTUDIO SXSSR100.
Комплект является универсальным решением для фотографического рабочего процесса, обеспечивающим точный контроль от съемки до редактирования и печати. Состоит из Spyder Cube для настройки баланса белого, SpyderX Elite калибратора монитора, Spyder Print для цветового профилирования принтера на основе стандарта ICC в любой комбинации принтера - чернила.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter