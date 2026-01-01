Datacolor SpyderXPRO калибратор монитора

SpyderX оснащен встроенным датчиком внешней освещенности, который может измерять освещенность вашего помещения в течение дня, позволяя вам регулировать яркость и контрастность дисплея до идеального уровня. Программное обеспечение может либо предупредить вас о необходимости повторной калибровки, либо сделать это автоматически, используя пользовательские профили в зависимости от уровня освещенности.
Также колибратор оснащен функцией SpyderProof включив котрорую видно разницу до и после калибровки. Всего один клик позволяет сравнить цвета монитора до и после калибровки и оценить наиболее важные нюансы. Это можно сделать с помощью специальных изображений Datacolor или загрузить свои фотографии.
Технические требования:
- операционная система Windows 7 32/64 или выше
- операционная система Mac OS X 10.10 или выше
- разрешение монитора 1280×768 или выше
- 16-битная видеокарта (рекомендуется 24-битная)
- минимум 1 ГБ доступной оперативной памяти
- минимум 500 МБ доступного жесткого диска
- интернет-соединение для загрузки программного обеспечения