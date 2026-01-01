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Datacolor SpyderXPRO калибратор монитора
Datacolor SpyderXPRO калибратор монитора
Datacolor SpyderXPRO калибратор монитора
Datacolor SpyderXPRO калибратор монитора
Datacolor SpyderXPRO калибратор монитора
Datacolor SpyderXPRO калибратор монитора

Datacolor SpyderXPRO калибратор монитора

Datacolor
Артикул: DAN-4339

Портативное устройство для калибровки монитора Datacolor SpyderXPRO.

Профессиональный калибратор дисплеев для самой идеальной цветопередачи. Новая технология основана на использовании линз с высокой светочувствительностью и более совершенными датчиками.

Описание

SpyderX оснащен встроенным датчиком внешней освещенности, который может измерять освещенность вашего помещения в течение дня, позволяя вам регулировать яркость и контрастность дисплея до идеального уровня. Программное обеспечение может либо предупредить вас о необходимости повторной калибровки, либо сделать это автоматически, используя пользовательские профили в зависимости от уровня освещенности. 

Также колибратор оснащен функцией SpyderProof включив котрорую видно разницу до и после калибровки. Всего один клик позволяет сравнить цвета монитора до и после калибровки и оценить наиболее важные нюансы. Это можно сделать с помощью специальных изображений Datacolor или загрузить свои фотографии.

Технические требования:

  • операционная система Windows 7 32/64 или выше
  • операционная система Mac OS X 10.10 или выше
  • разрешение монитора 1280×768 или выше
  • 16-битная видеокарта (рекомендуется 24-битная)
  • минимум 1 ГБ доступной оперативной памяти
  • минимум 500 МБ доступного жесткого диска
  • интернет-соединение для загрузки программного обеспечения

Комплектация

  • Датчик SpyderX.
  • Карточка с приветствием и ссылкой на загрузку программного обеспечения и информацию о гарантии.
  • Уникальный серийный номер для активации программного обеспечения.
  • Ссылка на онлайн-демонстрации, руководство пользователя, видео и информацию о поддержке.

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