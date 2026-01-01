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Datacolor SpyderX CAPTURE PRO комплект для калибровки

Datacolor SpyderX CAPTURE PRO комплект для калибровки

Datacolor
Артикул: DAN-4343

Комплект Datacolor SpyderX CAPTURE PRO для калибровки.

Полный набор инструментов для профессиональных фотографов печатающих фотографии в фотолаборатории. Включает в себя SpyderLENSCAL, SpyderCHECKR, SpyderCUBE, SpyderXELITE. 

Описание

Профессиональный калибратор дисплеев SpyderXELITE для самой идеальной цветопередачи. Новая технология основана на использовании линз с высокой светочувствительностью и более совершенными датчиками.

SpyderCUBE - лучшее поративное решение, дающее эталоны для настройки баланса белого, экспозиции и уровня черного.

SpyderCHECKR - для коректировки цветопередачи. Программное обеспечение анализирует тестовое фото и моментально создает профиль, который затем можно применить в своем ПО таком, как Adobe Photoshop®, Adobe Lightroom® и Hasselblad Phocus®, для автоматической цветокоррекции и работы с RAW.

SpyderLENSCAL - предназначена для корректировки автофокуса для сочетаний сменных объективов и зеркальных фотокамер. Оборудована встроенными уровнем и гнездом под штатив.

Комплектация

  • SpyderLENSCAL.
  • SpyderCHECKR.
  • SpyderCUBE с мешочком для хранения.
  • Колориметр SpyderXELITE.
  • Карточка с ссылкой для скачивания ПО и серийным номером ПО.
  • Металлический кейс.

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