images
images
images
images
images
images
Datacolor SpyderXELITE калибратор монитора
Datacolor SpyderXELITE калибратор монитора
Datacolor SpyderXELITE калибратор монитора
Datacolor SpyderXELITE калибратор монитора
Datacolor SpyderXELITE калибратор монитора
Datacolor SpyderXELITE калибратор монитора

Datacolor SpyderXELITE калибратор монитора

Datacolor
Артикул: DAN-4340

Калибратор монитора Datacolor SpyderXELITE.

Профессиональный калибратор дисплеев для самой идеальной цветопередачи. Новая технология основана на использовании линз с высокой светочувствительностью и более совершенными датчиками.

Описание

SpyderX оснащен встроенным датчиком внешней освещенности, который может измерять освещенность вашего помещения в течение дня, позволяя вам регулировать яркость и контрастность дисплея до идеального уровня. Программное обеспечение может либо предупредить вас о необходимости повторной калибровки, либо сделать это автоматически, используя пользовательские профили в зависимости от уровня освещенности. 

Также колибратор оснащен функцией SpyderProof включив котрорую видно разницу до и после калибровки. Всего один клик позволяет сравнить цвета монитора до и после калибровки и оценить наиболее важные нюансы. Это можно сделать с помощью специальных изображений Datacolor или загрузить свои фотографии.

Только со SpyderX Elite доступна программная цветопроба, которая позволяет имитировать и просматривать эти изменения на калиброванном экране. Для принтеров вы можете посмотреть, как будут выглядеть отпечатки для конкретной модели принтера, бумаги и чернил, и загрузить ICC профили принтера.

Технические требования:

  • операционная система Windows 7 32/64 или выше
  • операционная система Mac OS X 10.10 или выше
  • разрешение монитора 1280×768 или выше
  • 16-битная видеокарта (рекомендуется 24-битная)
  • минимум 1 ГБ доступной оперативной памяти
  • минимум 500 МБ доступного жесткого диска
  • интернет-соединение для загрузки программного обеспечения

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Обзор комплекта световых модификаторов на магнитом креплении Fotokvant MN-CK-KIT Selens
Обзор комплекта световых модификаторов на магнитом креплении Fotokvant MN-CK-KIT Selens
Владимир Бероев — режиссер, арт-директор, фотограф, профессионал в области рекламы
Владимир Бероев — режиссер, арт-директор, фотограф, профессионал в области рекламы
Profoto D1 500 Air (901024) фотовспышка импульсная студийная
Profoto D1 500 Air (901024) фотовспышка импульсная студийная
ВИТТОРИО СТОРАРО — ИТАЛЬЯНСКИЙ ВИДЕООПЕРАТОР, КОТОРЫЙ УЧИТСЯ ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ
ВИТТОРИО СТОРАРО — ИТАЛЬЯНСКИЙ ВИДЕООПЕРАТОР, КОТОРЫЙ УЧИТСЯ ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.