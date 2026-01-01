Datacolor SpyderXELITE калибратор монитора

Описание

SpyderX оснащен встроенным датчиком внешней освещенности, который может измерять освещенность вашего помещения в течение дня, позволяя вам регулировать яркость и контрастность дисплея до идеального уровня. Программное обеспечение может либо предупредить вас о необходимости повторной калибровки, либо сделать это автоматически, используя пользовательские профили в зависимости от уровня освещенности.

Также колибратор оснащен функцией SpyderProof включив котрорую видно разницу до и после калибровки. Всего один клик позволяет сравнить цвета монитора до и после калибровки и оценить наиболее важные нюансы. Это можно сделать с помощью специальных изображений Datacolor или загрузить свои фотографии.

Только со SpyderX Elite доступна программная цветопроба, которая позволяет имитировать и просматривать эти изменения на калиброванном экране. Для принтеров вы можете посмотреть, как будут выглядеть отпечатки для конкретной модели принтера, бумаги и чернил, и загрузить ICC профили принтера.

Технические требования: