Calibrite Display SL калибратор монитора

Артикул: OLE-3728

Усовершенствованный датчик SL (стандартной яркости) для современных ЖК-дисплеев. Подключается к компьютеру через USB-C (адаптер USB-A в комплекте). Рекомендуется для редактирования неподвижных изображений и видео с использованием стандартных настроек. Простое в использовании ПО Calibrite PROFILER для Mac и Windows OS. Возможна одновременная калибровка нескольких дисплеев, подключенных к одному компьютеру. В комплекте чехол.