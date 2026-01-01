Calibrite Display SL калибратор монитора

Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Усовершенствованный датчик SL (стандартной яркости) для современных ЖК-дисплеев. Подключается к компьютеру через USB-C (адаптер USB-A в комплекте). Рекомендуется для редактирования неподвижных изображений и видео с использованием стандартных настроек. Простое в использовании ПО Calibrite PROFILER для Mac и Windows OS. Возможна одновременная калибровка нескольких дисплеев, подключенных к одному компьютеру. В комплекте чехол.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter