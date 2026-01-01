Calibrite ColorChecker Display Pro калибратор монитора

Calibrite ColorChecker Display Pro на базе X-Rite включает технологически продвинутые фильтры и оптические системы, удивительно высокую скорость измерения и непревзойденную точность цветопередачи на всех современных технологиях отображения, включая светодиодные и ЖК-дисплеи с широкой гаммой. Он также откалиброван по спектру, что позволяет обновлять его в полевых условиях для поддержки будущих технологий отображения.
Ультрасовременный эргономичный дизайн сочетает в себе три функции: измерение окружающего освещения, профилирование монитора и профилирование проектора — в очень гладком, компактном и полностью интегрированном устройстве, в котором нет деталей, которые можно было бы потерять.
Интуитивно понятный дизайн «все в одном» очень прост в использовании
Компактный и автономный для максимальной мобильности
Специально разработанный набор фильтров RGB обеспечивает точное измерение цвета.
Оптическая конструкция обеспечивает высокую повторяемость на одном и том же дисплее и на разных типах дисплеев для более последовательного согласования цветов.
Поворотный кронштейн рассеивателя можно использовать в качестве подставки для профилирования настольного проектора, измерения окружающего освещения и в качестве крышки для оптики приборов.
Удобное встроенное крепление для штатива для профилирования проектора на больших площадках
Программное обеспечение Calibrite ccProfiler на базе X-Rite с гибкостью «базового» и «расширенного» режимов
Программное обеспечение для управления цветом предлагает максимальную гибкость и контроль. «Базовый» режим предлагает управляемый мастером интерфейс с предопределенными параметрами для кратчайшего пути к профессиональному отображению цвета на экране. «Расширенный» режим предлагает определяемые пользователем параметры для более сложных рабочих процессов профилирования, чтобы обеспечить высочайшее качество цветопередачи на мониторах и проекторах, а также средства тестирования дисплея и обеспечения качества. Независимо от того, какой режим вы используете, вы сможете добиться профессиональных результатов цветопередачи для более точного соответствия между вашим дисплеем и принтером.
Технические характеристики:
- Требования к операционной системе (Mac) - MacOS X 10.14x и выше (с установленными последними обновлениями)
- Требования к операционной системе (Windows) - Microsoft Windows 8.1®, 32- или 64-разрядная версия Microsoft Windows 10®, 32- или 64-разрядная версия Во всех операционных системах должен быть установлен последний пакет обновлений.
- Требования к процессору (Mac) - Процессор Intel® Core 2 Duo или лучше
- Требования к процессору (Windows) - Intel® Core 2 Duo / AMD Athlon™ XP или лучше
- Память - 1 ГБ оперативной памяти
- Дисковое пространство - 2 ГБ свободного места на диске
- Разрешение экрана - 1024 x 768 пикселей или выше. Установлены последние драйвера для видеокарты.
- Видеокарта - Для поддержки двух дисплеев требуются либо 2 видеокарты, либо видеокарта с двумя головками, которая поддерживает загрузку двух LUT видео. Установлены последние драйвера для видеокарты
- Связь- Питание от USB. Установлен сетевой адаптер и загружен драйвер.
- Интернет-соединение Для установки, загрузки и автоматического обновления программного обеспечения требуется высокоскоростное подключение к Интернету.
- Поддерживаемые языки Китайский (упрощенный), английский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, португальский, русский, испанский