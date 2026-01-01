Calibrite ColorChecker Display Pro калибратор монитора

Описание

Calibrite ColorChecker Display Pro на базе X-Rite включает технологически продвинутые фильтры и оптические системы, удивительно высокую скорость измерения и непревзойденную точность цветопередачи на всех современных технологиях отображения, включая светодиодные и ЖК-дисплеи с широкой гаммой. Он также откалиброван по спектру, что позволяет обновлять его в полевых условиях для поддержки будущих технологий отображения.

Ультрасовременный эргономичный дизайн сочетает в себе три функции: измерение окружающего освещения, профилирование монитора и профилирование проектора — в очень гладком, компактном и полностью интегрированном устройстве, в котором нет деталей, которые можно было бы потерять.

Интуитивно понятный дизайн «все в одном» очень прост в использовании

Компактный и автономный для максимальной мобильности

Специально разработанный набор фильтров RGB обеспечивает точное измерение цвета.

Оптическая конструкция обеспечивает высокую повторяемость на одном и том же дисплее и на разных типах дисплеев для более последовательного согласования цветов.

Поворотный кронштейн рассеивателя можно использовать в качестве подставки для профилирования настольного проектора, измерения окружающего освещения и в качестве крышки для оптики приборов.

Удобное встроенное крепление для штатива для профилирования проектора на больших площадках

Программное обеспечение Calibrite ccProfiler на базе X-Rite с гибкостью «базового» и «расширенного» режимов

Программное обеспечение для управления цветом предлагает максимальную гибкость и контроль. «Базовый» режим предлагает управляемый мастером интерфейс с предопределенными параметрами для кратчайшего пути к профессиональному отображению цвета на экране. «Расширенный» режим предлагает определяемые пользователем параметры для более сложных рабочих процессов профилирования, чтобы обеспечить высочайшее качество цветопередачи на мониторах и проекторах, а также средства тестирования дисплея и обеспечения качества. Независимо от того, какой режим вы используете, вы сможете добиться профессиональных результатов цветопередачи для более точного соответствия между вашим дисплеем и принтером.

Технические характеристики: