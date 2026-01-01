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Calibrite ColorChecker Display Pro калибратор монитора
Calibrite ColorChecker Display Pro калибратор монитора
Calibrite ColorChecker Display Pro калибратор монитора
Calibrite ColorChecker Display Pro калибратор монитора
Calibrite ColorChecker Display Pro калибратор монитора
Calibrite ColorChecker Display Pro калибратор монитора

Calibrite ColorChecker Display Pro калибратор монитора

Calibrite
Артикул: DAN-8912

Калибратор монитора Calibrite ColorChecker Display Pro на базе X-Rite идеальное решение для креативных перфекционистов, которым требуется скорость, возможности и гибкость для достижения точной цветопередачи. Является заменой предыдущей модели X-Rite i1 Display Pro

Описание

Calibrite ColorChecker Display Pro на базе X-Rite включает технологически продвинутые фильтры и оптические системы, удивительно высокую скорость измерения и непревзойденную точность цветопередачи на всех современных технологиях отображения, включая светодиодные и ЖК-дисплеи с широкой гаммой. Он также откалиброван по спектру, что позволяет обновлять его в полевых условиях для поддержки будущих технологий отображения.

 Ультрасовременный эргономичный дизайн сочетает в себе три функции: измерение окружающего освещения, профилирование монитора и профилирование проектора — в очень гладком, компактном и полностью интегрированном устройстве, в котором нет деталей, которые можно было бы потерять.

 Интуитивно понятный дизайн «все в одном» очень прост в использовании

Компактный и автономный для максимальной мобильности

Специально разработанный набор фильтров RGB обеспечивает точное измерение цвета.

Оптическая конструкция обеспечивает высокую повторяемость на одном и том же дисплее и на разных типах дисплеев для более последовательного согласования цветов.

Поворотный кронштейн рассеивателя можно использовать в качестве подставки для профилирования настольного проектора, измерения окружающего освещения и в качестве крышки для оптики приборов.

Удобное встроенное крепление для штатива для профилирования проектора на больших площадках

Программное обеспечение Calibrite ccProfiler на базе X-Rite с гибкостью «базового» и «расширенного» режимов

Программное обеспечение для управления цветом предлагает максимальную гибкость и контроль. «Базовый» режим предлагает управляемый мастером интерфейс с предопределенными параметрами для кратчайшего пути к профессиональному отображению цвета на экране. «Расширенный» режим предлагает определяемые пользователем параметры для более сложных рабочих процессов профилирования, чтобы обеспечить высочайшее качество цветопередачи на мониторах и проекторах, а также средства тестирования дисплея и обеспечения качества. Независимо от того, какой режим вы используете, вы сможете добиться профессиональных результатов цветопередачи для более точного соответствия между вашим дисплеем и принтером.

 

Технические характеристики:

  • Требования к операционной системе (Mac) - MacOS X 10.14x и выше (с установленными последними обновлениями)
  • Требования к операционной системе (Windows) - Microsoft Windows 8.1®, 32- или 64-разрядная версия Microsoft Windows 10®, 32- или 64-разрядная версия Во всех операционных системах должен быть установлен последний пакет обновлений.
  • Требования к процессору (Mac) - Процессор Intel® Core 2 Duo или лучше
  • Требования к процессору (Windows) - Intel® Core 2 Duo / AMD Athlon™ XP или лучше
  • Память - 1 ГБ оперативной памяти
  • Дисковое пространство - 2 ГБ свободного места на диске
  • Разрешение экрана -  1024 x 768 пикселей или выше. Установлены последние драйвера для видеокарты.
  • Видеокарта - Для поддержки двух дисплеев требуются либо 2 видеокарты, либо видеокарта с двумя головками, которая поддерживает загрузку двух LUT видео. Установлены последние драйвера для видеокарты
  • Связь- Питание от USB. Установлен сетевой адаптер и загружен драйвер.
  • Интернет-соединение          Для установки, загрузки и автоматического обновления программного обеспечения требуется высокоскоростное подключение к Интернету.
  • Поддерживаемые языки      Китайский (упрощенный), английский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, португальский, русский, испанский

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