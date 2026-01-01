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Calibrite ColorChecker Display Plus калибратор монитора
Calibrite ColorChecker Display Plus калибратор монитора
Calibrite ColorChecker Display Plus калибратор монитора
Calibrite ColorChecker Display Plus калибратор монитора
Calibrite ColorChecker Display Plus калибратор монитора

Calibrite ColorChecker Display Plus калибратор монитора

Calibrite
Артикул: DAN-8913

Calibrite ColorChecker Display Plus калибратор монитора. 

Качественный калибратор для мониторов с удобным и простым ПО.
Хорошо подходит для начинающих и опытных графических дизайнеров, которым требуется высокая точность при отображении цветов. Подходит для работы с разными мониторами. Приложение для настройки калибратора совместимо с ОС Mac и Windows.

Описание

Calibrite ColorChecker Display — это калибратор для мониторов, разработанный специалистами X-Rite. Он поможет реализовать креативные идеи при разработке дизайна или при создании творческих проектов, в которых требуется очень высокая точность передачи цвета. Устройство использует простой wizard-интерфейс и прекрасно подходит для профилирования мониторов стационарных компьютеров, дисплеев ноутбуков и проекторов.

Ну и, конечно, с таким калибратором вы сможете как можно лучше сосредоточится на своей работе и не тратить время на долгую оценку качества цветопередачи и сравнение цветов в цифровом формате и на бумаге.

Как известно, яркость и цветопередача на разных устройствах может отличаться и меняться со временем, что естественно оказывает плохое влияние на результат работы, если, например, речь идет о графическом дизайне. А калибровка монитора с помощью ColorChecker Display и создание цветового профиля помогут вам избежать многих проблем и сэкономить массу времени. Почему? Потому что вам не придется сталкиваться с разницей в отображении одной и той же картинки на разных дисплеях, или с разницей в отображении цветов между цифровым и печатным вариантом картинки.

Для настройки калибратора ColorChecker Display используются приложения ccStudio и ccColorimeter от X-Rite. У них простой и понятный Wizard-интерфейс, они удобны и имеют все нужные функции, включая напоминание о необходимости повторной калибровки вашего дисплея через какое-то время.

Калибровка монитора:
- В устройстве используются продвинутые технологии, позволяющие добиться полного соответствия в отображении цветов между цифровым и печатным вариантом изображения.
- Смарт-итерационное профилирование. Это адаптивная технология, которая оптимизирует результаты калибровки и позволяет добиться максимальной точности цветопередачи на каждом дисплее.
- Функция Flare Correct для измерения и настройки профиля вашего дисплея. Она помогает снизить соотношение контраста, вызванного эффектом бликов на поверхности экрана. Точное измерение эффективного соотношения контраста на экране — это залог точности профиля для вашего дисплея.
- Измерение уровня освещения. Система автоматически определяет оптимальную яркость монитора, опираясь на освещение в комнате, для максимально точного отображения картинки на вашем экране.
- Поддерживает стандарты видео DCI-P3, PAL SECAM, Rec. 709, NTSC и Rec. 2020.
- Имеет удобные регуляторы для настройки яркости, точки белого, а также соотношения гаммы и контраста.
- Возможность профилирования нескольких мониторов, с помощью которой точность цветопередачи будет соответствовать на 4 разных мониторах.
- Напоминание о повторной калибровке и подтверждение профиля. Эта функция позволяет сравнивать цветопередачу до и после калибровки, загружать собственные параметры профилирования или использовать средство просмотра гаммы 3D-профиля. Также вы сможете выставить нужный интервал времени для напоминания о повторной калибровке экрана.

Профилирование проектора
Чтобы презентации на проекторе и на вашем дисплее выглядели одинаково, нужно провести калибровку с помощью Calibrite ColorChecker Display. Создайте точный профиль проектора за считанные минуты и в итоге вы получите отличный результат, позволяющий работать без проблем с изображениями и графикой на разных устройствах!

Процесс калибровки учитывает все условия в вашем помещении. Это и цвета проекции, и уровень освещения в комнате, и цвет полотна, за счет чего оттенки будут в точности совпадать и вам не придется тратить дополнительное время, чтобы исправить какие-то несоответствия.

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