Calibrite ColorChecker Display Plus калибратор монитора. 

Описание

Calibrite ColorChecker Display — это калибратор для мониторов, разработанный специалистами X-Rite. Он поможет реализовать креативные идеи при разработке дизайна или при создании творческих проектов, в которых требуется очень высокая точность передачи цвета. Устройство использует простой wizard-интерфейс и прекрасно подходит для профилирования мониторов стационарных компьютеров, дисплеев ноутбуков и проекторов.



Ну и, конечно, с таким калибратором вы сможете как можно лучше сосредоточится на своей работе и не тратить время на долгую оценку качества цветопередачи и сравнение цветов в цифровом формате и на бумаге.



Как известно, яркость и цветопередача на разных устройствах может отличаться и меняться со временем, что естественно оказывает плохое влияние на результат работы, если, например, речь идет о графическом дизайне. А калибровка монитора с помощью ColorChecker Display и создание цветового профиля помогут вам избежать многих проблем и сэкономить массу времени. Почему? Потому что вам не придется сталкиваться с разницей в отображении одной и той же картинки на разных дисплеях, или с разницей в отображении цветов между цифровым и печатным вариантом картинки.



Для настройки калибратора ColorChecker Display используются приложения ccStudio и ccColorimeter от X-Rite. У них простой и понятный Wizard-интерфейс, они удобны и имеют все нужные функции, включая напоминание о необходимости повторной калибровки вашего дисплея через какое-то время.



Калибровка монитора:

- В устройстве используются продвинутые технологии, позволяющие добиться полного соответствия в отображении цветов между цифровым и печатным вариантом изображения.

- Смарт-итерационное профилирование. Это адаптивная технология, которая оптимизирует результаты калибровки и позволяет добиться максимальной точности цветопередачи на каждом дисплее.

- Функция Flare Correct для измерения и настройки профиля вашего дисплея. Она помогает снизить соотношение контраста, вызванного эффектом бликов на поверхности экрана. Точное измерение эффективного соотношения контраста на экране — это залог точности профиля для вашего дисплея.

- Измерение уровня освещения. Система автоматически определяет оптимальную яркость монитора, опираясь на освещение в комнате, для максимально точного отображения картинки на вашем экране.

- Поддерживает стандарты видео DCI-P3, PAL SECAM, Rec. 709, NTSC и Rec. 2020.

- Имеет удобные регуляторы для настройки яркости, точки белого, а также соотношения гаммы и контраста.

- Возможность профилирования нескольких мониторов, с помощью которой точность цветопередачи будет соответствовать на 4 разных мониторах.

- Напоминание о повторной калибровке и подтверждение профиля. Эта функция позволяет сравнивать цветопередачу до и после калибровки, загружать собственные параметры профилирования или использовать средство просмотра гаммы 3D-профиля. Также вы сможете выставить нужный интервал времени для напоминания о повторной калибровке экрана.



Профилирование проектора

Чтобы презентации на проекторе и на вашем дисплее выглядели одинаково, нужно провести калибровку с помощью Calibrite ColorChecker Display. Создайте точный профиль проектора за считанные минуты и в итоге вы получите отличный результат, позволяющий работать без проблем с изображениями и графикой на разных устройствах!



Процесс калибровки учитывает все условия в вашем помещении. Это и цвета проекции, и уровень освещения в комнате, и цвет полотна, за счет чего оттенки будут в точности совпадать и вам не придется тратить дополнительное время, чтобы исправить какие-то несоответствия.