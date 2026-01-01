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Fotokvant LADU 58-77 повышающее кольцо для фильтров 58-77 мм
Fotokvant LADU 58-77 повышающее кольцо для фильтров 58-77 мм
Fotokvant LADU 58-77 повышающее кольцо для фильтров 58-77 мм
Fotokvant LADU 58-77 повышающее кольцо для фильтров 58-77 мм

Fotokvant LADU 58-77 повышающее кольцо для фильтров 58-77 мм

Fotokvant
Артикул: DAN-2874

Повышающее кольцо для фильтров Fotokvant LADU 58-77.

Переходное кольцо изготовлено из авиационного алюминия и имеет высокую прочность как на сжатие, так и на скручивание. Поверхности обработаны очень качественно, нанесение надписей сделано техникой шелкографии. Используя переходные кольца фотограф получает возможность устанавливать фильтры большего размера на объектив с меньшим диаметром линзы и наоборот. Диаметр - 58-77 мм.

Описание

Fotokvant LADU 58-77 повышающее кольцо для фильтров 58-77 мм

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