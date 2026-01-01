Fotokvant LADU 58-77 повышающее кольцо для фильтров 58-77 мм

Grifon SB-90 – стандартный фотобокс 90х90х90 см для предметной бестеневой съемки.
В комплекте 4 фона: черный, синий, красный и белый. Фотобокс легко складывается и упаковывается в чехол. Вес - 1,25 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Повышающее кольцо для фильтров Fotokvant LADU 58-77.
Переходное кольцо изготовлено из авиационного алюминия и имеет высокую прочность как на сжатие, так и на скручивание. Поверхности обработаны очень качественно, нанесение надписей сделано техникой шелкографии. Используя переходные кольца фотограф получает возможность устанавливать фильтры большего размера на объектив с меньшим диаметром линзы и наоборот. Диаметр - 58-77 мм.
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Grifon SB-90 – стандартный фотобокс 90х90х90 см для предметной бестеневой съемки.
В комплекте 4 фона: черный, синий, красный и белый. Фотобокс легко складывается и упаковывается в чехол. Вес - 1,25 кг.
Fotokvant LADU 52-55 – переходное кольцо для крепления фильтров. Диаметр, мм – 52-55.
Переходное кольцо изготовлено из авиационного алюминия и имеет высокую прочность как на сжатие, так и на скручивание. Поверхности обработаны очень качественно, нанесение надписей сделано техникой шелкографии. Используя переходные кольца фотограф получает возможность устанавливать фильтры большего размера на объектив с меньшим диаметром линзы и наоборот.
Fotokvant Муравей 400 – поворотный стол для съемки видео, 3D-сканирования и презентаций.
Столешница с накладкой из белого пластика диаметром 40 см. Грузоподъемность стола - 50 кг. Имеет регулируемое вращение, реверс.
Студийный тейп Fotokvant GP-5027 Black gaffer tape черный.
Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 50 мм х 27 м. Цвет - черный.
Реверсивное кольцо Fotokvant LADR 77-77 для макросъемки на объективы диаметром 77 мм.
Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к объективу, установленному на камеру стандартно. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Внимание! Если объектив, который был установлен стандартно, имеет фокусное расстояние 50 мм, то прикрепляемый к нему объектив должен иметь фокусное расстояние не менее 120 мм. Материал кольца - металл.
DGTape Gaffa Tape UM Black - тейп ультраматовый черный, размер 48 мм х 50 м.
Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 48 мм х 50 м. Цвет - черный, ультраматовый.