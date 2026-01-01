Fotokvant LADU 49-55 повышающее кольцо для фильтров 49-55 мм

Fotokvant CAP-55-Sony - крышка для объектива диаметром 55 мм.
Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения.
В комплекте 1 штука.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Повышающее кольцо для фильтров Fotokvant LADU 49-55.
Переходное кольцо изготовлено из авиационного алюминия и имеет высокую прочность как на сжатие, так и на скручивание. Поверхности обработаны очень качественно, нанесение надписей сделано техникой шелкографии. Используя переходные кольца фотограф получает возможность устанавливать фильтры большего размера на объектив с меньшим диаметром линзы и наоборот. Диаметр - 49-55 мм.
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Fotokvant CAP-55-Sony - крышка для объектива диаметром 55 мм.
Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения.
В комплекте 1 штука.
Меховая ветрозащита Fotokvant MZ-M Grey для петличного микрофона.
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Повышающее кольцо для фильтров Fotokvant LADU 49-62.
Переходное кольцо изготовлено из авиационного алюминия и имеет высокую прочность как на сжатие, так и на скручивание. Поверхности обработаны очень качественно, нанесение надписей сделано техникой шелкографии. Используя переходные кольца фотограф получает возможность устанавливать фильтры большего размера на объектив с меньшим диаметром линзы и наоборот. Диаметр - 49-62 мм.