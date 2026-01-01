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Bessa реверсивный макроадаптер Nikon AI 58 мм
Bessa реверсивный макроадаптер Nikon AI 58 мм

Bessa реверсивный макроадаптер Nikon AI 58 мм

Bessa
Артикул: NVF-7244

Bessa Nikon AI 58 мм – реверсивный макроадаптер для крепления объектива с диаметром резьбы под фильтры 58 мм обратной стороной к фотокамере. Таким образом можно обычный объектив с внутренней резьбой 58 мм превратить в макрообъектив. Реверсивное кольцо не передает электронных данных между камерой и объективом, соответственно автоматика объектива работать не будет. Возможно только ручное управление. Фокусировка производится путем приближения-удаления камеры и объекта съемки.

Описание

Bessa реверсивный макроадаптер Nikon AI 58 мм

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Наличие
в наличии 4-10 шт

Fotokvant LAD AI-58 - реверсивное кольцо для объектива Nikon с диаметром резьбы под фильтры - 58 мм.

Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к фотокамере. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Реверсивное кольцо не передает электронных данных между камерой и объективом, соответственно автоматика объектива работать не будет. Возможно только ручное управление. Фокусировка производится путем приближения-удаления камеры и объекта съемки.

Подходит для камер Nikon AI D3100 d7100 D7000 D5100 D5000 для объективов 18-55 мм и 50 мм F1.8. Материал - металл.

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Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant LADR 52-58 - реверсивное кольцо для макросъемки на объективы диаметрами 52 и 58 мм.

Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к объективу, установленному на камеру стандартно. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Внимание! Если объектив, который был установлен стандартно, имеет фокусное расстояние 50 мм, то прикрепляемый к нему объектив должен иметь фокусное расстояние не менее 120 мм. Материал кольца - металл.


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