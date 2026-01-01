Lowepro S&F Lens Case 5S чехол для объектива

Артикул: NVF-8508

Lowepro S&F Lens Case 5S – чехол предназначен для переноски объективов.

Мягкая трикотажная подкладка, жесткое основание и затягивающиеся фиксирующие ремни надежно защищают оптику от внешних механических повреждений. Чехол изготовлен из водостойкой ткани. Вмещает в себя длинно зумный или средне зумный объектив. Габариты, мм – 180х180х275. Вес, г – 540.