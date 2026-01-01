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Lowepro S&F Bottle Pouch black чехол для объектива

Lowepro S&F Bottle Pouch black чехол для объектива

Lowepro
Артикул: NVF-6151

Lowepro S&F Bottle Pouch black – чехол, может использоваться для хранения и транспортировки объектива, а также небольшой бутылки с водой или термоса емкостью 0,5 л.

Описание

Система разгрузки S&F сочетает в себе все необходимые технические приспособления для удобной и долговременной фото- либо видеосъемки.

Карман Lowepro S&F Bottle Pouch изготовлен из мягкого и эластичного материала - неопрена, который обладает хорошим термостойким эффектом и сохраняет температуру жидкости в бутылке без изменений примерно один час.

Чехол крепится к поясу системы S&F или к обычному ремню с помощью специальной шлейки с липучкой, которая расположена на тыльной стороне кармана.

В верхней части чехла есть затяжка на шнурке, которая надежно фиксирует содержимое внутри кармана.

Характеристики:

  • размер, см – 8x8x17
  • вес, кг – 0,1

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