Lowepro S&F Bottle Pouch black чехол для объектива

Описание

Система разгрузки S&F сочетает в себе все необходимые технические приспособления для удобной и долговременной фото- либо видеосъемки.

Карман Lowepro S&F Bottle Pouch изготовлен из мягкого и эластичного материала - неопрена, который обладает хорошим термостойким эффектом и сохраняет температуру жидкости в бутылке без изменений примерно один час.

Чехол крепится к поясу системы S&F или к обычному ремню с помощью специальной шлейки с липучкой, которая расположена на тыльной стороне кармана.

В верхней части чехла есть затяжка на шнурке, которая надежно фиксирует содержимое внутри кармана.

Характеристики: