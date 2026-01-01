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Fancier Len bag 5 чехол для объектива

Fancier Len bag 5 чехол для объектива

Fancier
Артикул: NVF-8196

Fancier Len bag 5 – чехол из водонепроницаемого холста для длиннофокусного объектива, такого как 70-200F2.8 или 400F/5.6, 300F/2.8. Внутренние размеры, мм – 150х230х300.

Чехол возможно использовать отдельно, либо для присоединения к рюкзаку/сумке серии Delta.

Описание

Fancier Len bag 5 чехол для объектива

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