Fancier Len bag 5 чехол для объектива

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fancier Len bag 5 – чехол из водонепроницаемого холста для длиннофокусного объектива, такого как 70-200F2.8 или 400F/5.6, 300F/2.8. Внутренние размеры, мм – 150х230х300.
Чехол возможно использовать отдельно, либо для присоединения к рюкзаку/сумке серии Delta.
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