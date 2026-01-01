YongNuo 85 F1.8 объектив для Canon

Описание

Объектив имеет высокую светосилу, что позволяет снимать без вспышки при плохих условиях освещенности и дает возможность отлично оценить глубину резкости.

Линзы изготовлены с мультипросветлением, позволяющим избежать бликов и засветок, а длительный срока эксплуатации обеспечивает байонет, выполненный из металла.

Объектив имеет возможность работы как с полнокадровыми, так и с APS-C камерами. Поддерживает режим (AF) и ручной режим наведения на резкость (MF). Доступны режимы съемки M/AV/TV/P.

Подходит для всех камер Canon EOS

Углы обзора на полнокадровых камерах:

по диагонали, град. - 28,5

по вертикали, град. - 16

по горизонтали, град. - 24

Характеристики: