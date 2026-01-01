YongNuo 85 F1.8 объектив для Canon

Объектив имеет высокую светосилу, что позволяет снимать без вспышки при плохих условиях освещенности и дает возможность отлично оценить глубину резкости.
Линзы изготовлены с мультипросветлением, позволяющим избежать бликов и засветок, а длительный срока эксплуатации обеспечивает байонет, выполненный из металла.
Объектив имеет возможность работы как с полнокадровыми, так и с APS-C камерами. Поддерживает режим (AF) и ручной режим наведения на резкость (MF). Доступны режимы съемки M/AV/TV/P.
Подходит для всех камер Canon EOS
Углы обзора на полнокадровых камерах:
- по диагонали, град. - 28,5
- по вертикали, град. - 16
- по горизонтали, град. - 24
Характеристики:
- фокусное расстояние, мм - 85
- значение диафрагмы - f/1.8
- минимальное значение диафрагмы - f/18
- байонет - Canon EF
- минимальное расстояние фокусировки, cм – 85
- оптическая конструкция (группы/элементы) - 6/9
- лепестки диафрагмы - 9
- стабилизация изображения - нет
- автофокус - есть
- диаметр фильтра, мм - 58
- размеры, мм – 81х79,5
- вес, г - 460