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YongNuo 85 F1.8 объектив для Canon
YongNuo 85 F1.8 объектив для Canon
YongNuo 85 F1.8 объектив для Canon
YongNuo 85 F1.8 объектив для Canon
YongNuo 85 F1.8 объектив для Canon
YongNuo 85 F1.8 объектив для Canon
YongNuo 85 F1.8 объектив для Canon
YongNuo 85 F1.8 объектив для Canon

YongNuo 85 F1.8 объектив для Canon

Yongnuo
Артикул: NVF-9884

YongNuo 85F1.8 - объектив для фотокамер системы Canon.

Практичный светосильный объектив с автофокусом. Предназначен, в первую очередь, для портретной фотосъемки.

Описание

Объектив имеет высокую светосилу, что позволяет снимать без вспышки при плохих условиях освещенности и дает возможность отлично оценить глубину резкости.

Линзы изготовлены с мультипросветлением, позволяющим избежать бликов и засветок, а длительный срока эксплуатации обеспечивает байонет, выполненный из металла.

Объектив имеет возможность работы как с полнокадровыми, так и с APS-C камерами. Поддерживает режим (AF) и ручной режим наведения на резкость (MF). Доступны режимы съемки M/AV/TV/P. 

Подходит для всех камер Canon EOS

Углы обзора на полнокадровых камерах:

  • по диагонали, град. - 28,5
  • по вертикали, град. - 16  
  • по горизонтали, град. - 24

Характеристики:

  • фокусное расстояние, мм - 85
  • значение диафрагмы - f/1.8
  • минимальное значение диафрагмы - f/18
  • байонет - Canon EF 
  • минимальное расстояние фокусировки, cм – 85
  • оптическая конструкция (группы/элементы) - 6/9
  • лепестки диафрагмы - 9
  • стабилизация изображения - нет
  • автофокус - есть
  • диаметр фильтра, мм - 58
  • размеры, мм – 81х79,5
  • вес, г - 460

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250 ₽
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