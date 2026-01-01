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YongNuo 14 mm F2.8 объектив для Canon
YongNuo 14 mm F2.8 объектив для Canon
YongNuo 14 mm F2.8 объектив для Canon

YongNuo 14 mm F2.8 объектив для Canon

Yongnuo
Артикул: NVF-9887

YongNuo 14mm F2.8 - широкоугольный объектив для фотокамер системы Canon.

Объектив с фиксированным фокусным расстоянием. Подойдет для интерьерной, архитектурной съемки и съемки пейзажей. Дистанция фокусировки - от 20 см.

Описание

Широкоугольный объектив оснащен диафрагмой f/2.8, обеспечивает хороший контроль фокусировки для создания эффектов малой глубины резкости.

Объектив имеет фокусное расстояние 14 мм и угол обзора 114 градусов, а минимальная дистанция фокусировки всего 20 сантиметров.Новейшая оптическая конструкция эффективно минимизирует дисторсию и поперечную цветовую аберрацию при съемке на открытой диафрагме.

Мотор обеспечивает быструю и тихую автофокусировку. Также возможен режим ручной фокусировки.

Закругленная диафрагма с семью лепестками способствует получению хорошего качества боке.Байонетное крепление изготовлено из металла для обеспечения точности крепления и долговечности объектива и имеет позолоченные контакты.

Характеристики:

  • фокусное расстояние, мм - 14
  • максимальное значение диафрагмы - f/2.8
  • минимальное расстояние фокусировки, см - 20
  • оптическая конструкция (группы/элементы) - 9/12
  • лепестки диафрагмы - 7
  • стабилизация изображения - нет
  • автофокус - есть
  • размеры, мм – 86х105
  • вес, г - 780

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