YongNuo 14 mm F2.8 объектив для Canon

Широкоугольный объектив оснащен диафрагмой f/2.8, обеспечивает хороший контроль фокусировки для создания эффектов малой глубины резкости.
Объектив имеет фокусное расстояние 14 мм и угол обзора 114 градусов, а минимальная дистанция фокусировки всего 20 сантиметров.Новейшая оптическая конструкция эффективно минимизирует дисторсию и поперечную цветовую аберрацию при съемке на открытой диафрагме.
Мотор обеспечивает быструю и тихую автофокусировку. Также возможен режим ручной фокусировки.
Закругленная диафрагма с семью лепестками способствует получению хорошего качества боке.Байонетное крепление изготовлено из металла для обеспечения точности крепления и долговечности объектива и имеет позолоченные контакты.
Характеристики:
- фокусное расстояние, мм - 14
- максимальное значение диафрагмы - f/2.8
- минимальное расстояние фокусировки, см - 20
- оптическая конструкция (группы/элементы) - 9/12
- лепестки диафрагмы - 7
- стабилизация изображения - нет
- автофокус - есть
- размеры, мм – 86х105
- вес, г - 780