YongNuo 14 mm F2.8 объектив для Canon

Описание

Широкоугольный объектив оснащен диафрагмой f/2.8, обеспечивает хороший контроль фокусировки для создания эффектов малой глубины резкости.

Объектив имеет фокусное расстояние 14 мм и угол обзора 114 градусов, а минимальная дистанция фокусировки всего 20 сантиметров.Новейшая оптическая конструкция эффективно минимизирует дисторсию и поперечную цветовую аберрацию при съемке на открытой диафрагме.

Мотор обеспечивает быструю и тихую автофокусировку. Также возможен режим ручной фокусировки.

Закругленная диафрагма с семью лепестками способствует получению хорошего качества боке.Байонетное крепление изготовлено из металла для обеспечения точности крепления и долговечности объектива и имеет позолоченные контакты.

Характеристики: