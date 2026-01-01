Tamron 17-70 F2.8 Di III-A VC RXD Sony E объектив

Описание

Имеет диапазон фокусных расстояний 17-70mm, что эквивалентно 25,5-105mm на полнокадровых камерах. Это первый в мире светосильный зум-объектив с максимальной диафрагмой F/2.8 для беззеркальных камер формата APS-C, обеспечивающий коэффициент увеличения 4,1x.Имеет диапазон фокусных расстояний 17-70mm, что эквивалентно 25,5-105mm на полнокадровых камерах. Это первый в мире светосильный зум-объектив с максимальной диафрагмой F/2.8 для беззеркальных камер формата APS-C, обеспечивающий коэффициент увеличения 4,1x.

Оптическая конструкция нового объектива 17-70mm F2.8 включает 16 элементов в 12 группах. Два стеклянных литых асферических элемента GM (Glass Molded Aspherical) и одна гибридная асферическая линза оптимально расположены для обеспечения высокого разрешения по всему полю кадра.

Усовершенствованная система стабилизации изображения VC максимально эффективна в сочетании с беззеркальными камерами Sony APS-C и использует технологию AI во время видеосъемки Объектив 17-70mm F/2.8 оснащен фирменной запатентованной системой стабилизации изображения VC от Tamron. Дополнительные сложные алгоритмы, оптимизированные для этой модели, и особый, независимо работающий микропроцессорный блок MPU - все вместе эффективно компенсирует вибрации и микродрожания камеры. Данная функция доступна всегда, неважно, используется ли объектив с камерами со встроенной стабилизацией изображения или без нее. Эффективность стабилизации изображения при видеосъемке выше по сравнению с обычными моделями благодаря использованию технологии AI.

Короткая минимальная дистанция фокусировки MOD - всего 0,19 м на широком угле Зум-объектив 17-70mm F/2.8 отличается небольшой минимальной дистанцией фокусировки MOD (Minimum Object Distance) - до 0,19 м. Это намного превосходит показатели, достигаемые обычными светосильными зум-объективами для камер формата APS-C. Кроме того, минимальная дистанция фокусировки MOD, равная 0,39 м на длинном конце 70mm обеспечивает великолепное качество съемки с близкого расстояния, позволяя фотографам получать впечатляющие снимки крупным планом.

Компактная, удобная в транспортировке конструкция Зум-объектив 17-70mm F/2.8 имеет длину всего 119,3 мм, максимальный диаметр корпуса 74,6 мм и вес 525 г. Отличные характеристики для объектива со встроенной системой стабилизации изображения VC. Новый объектив хорошо сбалансирован с беззеркальными камерами Sony формата APS-C, гарантируя комфорт и удобство использования.

Исключительно тихий шаговый двигатель RXD (Rapid eXtra-silent Stepping Drive) идеально подходит для видеосъемки

Влагостойкая конструкция и фтористое покрытие передней линзы обеспечивают дополнительную защиту

Объектив совместим со многими внутрикамерными функциями, включая быструю гибридную автофокусировку Fast Hybrid AF и автофокусировку по глазам Eye AF.

Характеристики: