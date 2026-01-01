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Sigma AF 8-16 mm f/4.5-5.6 DC HSM CANON объектив
Sigma AF 8-16 mm f/4.5-5.6 DC HSM CANON объектив
Sigma AF 8-16 mm f/4.5-5.6 DC HSM CANON объектив

Sigma AF 8-16 mm f/4.5-5.6 DC HSM CANON объектив

Sigma
Артикул: NVF-9414

Sigma AF 8-16mm f/4.5-5.6 DC HSM CANON - ультраширокоугольный объектив, разработанный для камер с матрицей APS-C системы Canon.

Объектив подойдет для интерьерной, архитектурной съемки и съемки пейзажей.Дистанция фокусировки от 24 см. Угол обзора 114,5-75,7 градусов.

Описание

Оптическая схема состоит из большого количества элементов. Стеклянные элементы FLD (с плотностью, равной флюориту) помогают компенсировать аберрацию цвета, в то время как гибридная асферическая линза и два элемента стеклянной формы обеспечивают отличную коррекцию искажений и астигматизма. Также нельзя не отметить что данный объектив имеет систему внутреннего масштабирования.

С учетом кроп-фактора диапазон фокусных расстояний объектива охватывает уникальные широкоугольные значения 12-24 мм в 35-мм эквиваленте.

Ультразвуковой двигатель автофокуса понравится как фотографам, так и видеооператорам. Он срабатывает быстро, точно и практически бесшумно. При необходимости, пользователь прямо в режиме автофокуса может вручную подправить установленную автоматически резкость. Благодаря системе внутренней фокусировки, общая длина объектива в процессе съемки не изменяется, что увеличивает удобство эксплуатации.

Передняя линза объектива, традиционно для сверхширокоугольной оптики, имеет очень выпуклую форму, однако в процессе работы весьма надежно защищена от повреждений встроенной лепестковой блендой.

Характеристики:

  • фокусное расстояние, мм - 8-16
  • диафрагма - f/4.5-5.6
  • минимальное значение диафрагмы - f/24
  • совместимость - APS-C
  • минимальное расстояние фокусировки, м – 0,24
  • оптическая конструкция (группы/элементы) - 11/15
  • лепестки диафрагмы - 7
  • стабилизация изображения - нет
  • автофокус - есть
  • размеры, мм – 75х105,7
  • вес, г - 555


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