Sigma AF 8-16 mm f/4.5-5.6 DC HSM CANON объектив

Оптическая схема состоит из большого количества элементов. Стеклянные элементы FLD (с плотностью, равной флюориту) помогают компенсировать аберрацию цвета, в то время как гибридная асферическая линза и два элемента стеклянной формы обеспечивают отличную коррекцию искажений и астигматизма. Также нельзя не отметить что данный объектив имеет систему внутреннего масштабирования.
С учетом кроп-фактора диапазон фокусных расстояний объектива охватывает уникальные широкоугольные значения 12-24 мм в 35-мм эквиваленте.
Ультразвуковой двигатель автофокуса понравится как фотографам, так и видеооператорам. Он срабатывает быстро, точно и практически бесшумно. При необходимости, пользователь прямо в режиме автофокуса может вручную подправить установленную автоматически резкость. Благодаря системе внутренней фокусировки, общая длина объектива в процессе съемки не изменяется, что увеличивает удобство эксплуатации.
Передняя линза объектива, традиционно для сверхширокоугольной оптики, имеет очень выпуклую форму, однако в процессе работы весьма надежно защищена от повреждений встроенной лепестковой блендой.
Характеристики:
- фокусное расстояние, мм - 8-16
- диафрагма - f/4.5-5.6
- минимальное значение диафрагмы - f/24
- совместимость - APS-C
- минимальное расстояние фокусировки, м – 0,24
- оптическая конструкция (группы/элементы) - 11/15
- лепестки диафрагмы - 7
- стабилизация изображения - нет
- автофокус - есть
- размеры, мм – 75х105,7
- вес, г - 555