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Sigma AF 70-300mm f/4-5.6 APO DG MACRO CANON объектив
Sigma AF 70-300mm f/4-5.6 APO DG MACRO CANON объектив
Sigma AF 70-300mm f/4-5.6 APO DG MACRO CANON объектив

Sigma AF 70-300mm f/4-5.6 APO DG MACRO CANON объектив

Sigma
Артикул: NVF-9411

Sigma AF 70-300mm f/4-5.6 APO DG MACRO CANON - универсальный объектив с возможностью макросъемки для Canon.

Объектив разработан для фотоаппаратов с full frame матрицей, он обладает отличным зумом и качественно снимает макро.

Описание

Фокусное расстояние объектива позволяет снимать удаленные объекты, такие как птицы в ветвях или спортсменов на стадионах. Так же он зарекомендовал себя как великолепный объектив для портретной съемки.

Маркировка Macro говорит о возможности макросъемки, макросъемка в масштабе 1:2. Она осуществляется в положении теле 300 мм. Для переключения между режимом макро и обычным режимом при работе на фокусных расстояниях 200-300 мм предусмотрен специальный переключатель.

Конструкция этого объектива включает три элемента из низкодисперсионного стекла (SLD, Special Low Dispersion), два в передней группе линз и один в задней. Это обеспечивает эффективную коррекцию хроматической аберрации при любом фокусном расстоянии.

Характеристики:

  • фокусное расстояние, мм - 70-300
  • максимальная диафрагма - f/4-f/5,6
  • минимальная диафрагма - f/22-f/32
  • угол обзора, град, - 34,3-8,2
  • число лепестков диафрагмы - 9
  • оптическая схема - 14 элементов в 10 группах
  • минимальная дистанция фокусировки, м - 1,5
  • установочный диаметр фильтра, мм - 58
  • размеры, мм - диаметр 76,6, длина 122
  • вес, г - 550

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