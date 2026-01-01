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Sigma AF 50mm F/1.4 DG HSM Art CANON объектив
Sigma AF 50mm F/1.4 DG HSM Art CANON объектив
Sigma AF 50mm F/1.4 DG HSM Art CANON объектив

Sigma AF 50mm F/1.4 DG HSM Art CANON объектив

Sigma
Артикул: NVF-9405

Sigma AF 50mm F/1.4 DG HSM Art CANON - универсальный светосильный объектив для Canon.

Объектив с фиксированным фокусным расстоянием. Подойдет для разнообразных жанров в фотографии.Дистанция фокусировки от 40 см.

Описание

Модель показывает замечательные результаты во время работы в сложных условиях освещения, поскольку оснащена светосильной диафрагмой f/1.4, а также обеспечивает больший контроль фокусировки для создания эффектов малой глубины резкости.

Объектив имеет фокусное расстояние 50 мм и угол обзора 46,8 градуса, а минимальная дистанция фокусировки всего 40 сантиметров.Невероятная светосила F1.4 объектива достигается благодаря применению в оптической конструкции линз изготовленных по новейшей технологии. Оптическая схема включает в себя 13 элементов в 8-ми группах. Применяются особые линзы из SLD стекла, которые минимизируют хроматические аберрации, повышая тем самым качество изображения. Многослойное просветление оптики устраняет блики, а также повышает яркость и контрастность фотографий.

Ультразвуковой мотор фокусировки (HSM) обеспечивает быструю и тихую автофокусировку. Благодаря новому переработанному алгоритму автофокусировка теперь происходит более плавно. 

Закругленная диафрагма с девятью лепестками способствует хорошему качеству боке.Байонетное крепление изготовлено из латуни для обеспечения точности крепления и долговечности объектива.

Характеристики:

  • фокусное расстояние, мм - 50
  • максимальное значение диафрагмы - f/1.4
  • минимальное значение диафрагмы - f/16
  • минимальное расстояние фокусировки, см – 40
  • оптическая конструкция (группы/элементы) - 8/13
  • лепестки диафрагмы - 9
  • размер фильтра, мм - 77
  • стабилизация изображения - нет
  • автофокус - есть
  • максимальное увеличение - 1:5,6
  • размеры, мм – 85х100
  • вес, г - 815


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950 ₽
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