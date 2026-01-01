Sigma AF 500mm F/4.0 DG OS HSM S CANON объектив

Описание

Оптическая конструкция объектива включает 16 элементов в 11 группах, в числе которых 2 FLD- и 1 SLD элемент с низкой дисперсией для минимизации хроматических аберраций. На переднюю и заднюю линзу нанесено грязеотталкивающее покрытие.

Минимальное значение диафрагмы составляет F32, минимальная дистанция фокусировки - 350 см. Угол обзора в 35 миллиметровом эквиваленте лежит в диапазоне 5 градусов. Благодаря круглой девятилепестковой диафрагме объектив создает качественное размытие зон, находящихся вне зоны фокуса.

Передовой оптический стабилизатор (OS) предлагает двухрежимный переключатель для ручной фотосъемки и для панорамирования и отслеживания по вертикали и по горизонтали. Также объектив имее блокировки зума на любом фокусном расстоянии.

Ультразвуковой двигатель кольцевого типа обеспечивает высокую скорость и тихий АФ. нельзя не отметить возможность доводки фокуса вручную (full-time MF).

Объектив изготовлен из магниевого сплава, а байонетное крепление с резиновым уплотнителем, препятствующим попадание в камеру пыли и влаги.

С помощью USB док-станции (приобретается отдельно) владелец объектива может самостоятельно настроить систему автофокусировки (решить проблему бэк/фронт фокуса), диапазоны фокусировки, режимы работы оптического стабилизатора, а также обновить прошивку.

Характеристики: