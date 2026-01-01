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Sigma AF 500mm F/4.0 DG OS HSM S CANON объектив
Sigma AF 500mm F/4.0 DG OS HSM S CANON объектив
Sigma AF 500mm F/4.0 DG OS HSM S CANON объектив
Sigma AF 500mm F/4.0 DG OS HSM S CANON объектив
Sigma AF 500mm F/4.0 DG OS HSM S CANON объектив
Sigma AF 500mm F/4.0 DG OS HSM S CANON объектив

Sigma AF 500mm F/4.0 DG OS HSM S CANON объектив

Sigma
Артикул: NVF-9423

Sigma AF 500mm F/4.0 DG OS HSM Sports CANON - объектив гиперзум серии Sports для Canon.

Объектив с постоянным фокусным расстоянием, пыле- и влагозащитой отлично подойдет для съемки в дикой природе и на спортивных соревнованиях.

Описание

Оптическая конструкция объектива включает 16 элементов в 11 группах, в числе которых 2 FLD- и 1 SLD элемент с низкой дисперсией для минимизации хроматических аберраций. На переднюю и заднюю линзу нанесено грязеотталкивающее покрытие.

Минимальное значение диафрагмы составляет F32, минимальная дистанция фокусировки - 350 см. Угол обзора в 35 миллиметровом эквиваленте лежит в диапазоне 5 градусов. Благодаря круглой девятилепестковой диафрагме объектив создает качественное размытие зон, находящихся вне зоны фокуса.

Передовой оптический стабилизатор (OS) предлагает двухрежимный переключатель для ручной фотосъемки и для панорамирования и отслеживания по вертикали и по горизонтали. Также объектив имее блокировки зума на любом фокусном расстоянии. 

Ультразвуковой двигатель кольцевого типа обеспечивает высокую скорость и тихий АФ. нельзя не отметить возможность доводки фокуса вручную (full-time MF).

Объектив изготовлен из магниевого сплава, а байонетное крепление с резиновым уплотнителем, препятствующим попадание в камеру пыли и влаги.

С помощью USB док-станции (приобретается отдельно) владелец объектива может самостоятельно настроить систему автофокусировки (решить проблему бэк/фронт фокуса), диапазоны фокусировки, режимы работы оптического стабилизатора, а также обновить прошивку.

Характеристики:

  • фокусное расстояние, мм - 500
  • диафрагма - f/4.0
  • минимальное значение диафрагмы - f/32
  • минимальное расстояние фокусировки, см – 350
  • оптическая конструкция (группы/элементы) - 11/16
  • лепестки диафрагмы - 9
  • размер фильтра, мм - 46 (задний фильтр)
  • стабилизация изображения - есть
  • автофокус - есть
  • максимальное увеличение - 1:6,5
  • размеры, мм – 144х380
  • вес, г - 3310

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