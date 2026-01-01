Sigma AF 500mm F/4.0 DG OS HSM S CANON объектив

Оптическая конструкция объектива включает 16 элементов в 11 группах, в числе которых 2 FLD- и 1 SLD элемент с низкой дисперсией для минимизации хроматических аберраций. На переднюю и заднюю линзу нанесено грязеотталкивающее покрытие.
Минимальное значение диафрагмы составляет F32, минимальная дистанция фокусировки - 350 см. Угол обзора в 35 миллиметровом эквиваленте лежит в диапазоне 5 градусов. Благодаря круглой девятилепестковой диафрагме объектив создает качественное размытие зон, находящихся вне зоны фокуса.
Передовой оптический стабилизатор (OS) предлагает двухрежимный переключатель для ручной фотосъемки и для панорамирования и отслеживания по вертикали и по горизонтали. Также объектив имее блокировки зума на любом фокусном расстоянии.
Ультразвуковой двигатель кольцевого типа обеспечивает высокую скорость и тихий АФ. нельзя не отметить возможность доводки фокуса вручную (full-time MF).
Объектив изготовлен из магниевого сплава, а байонетное крепление с резиновым уплотнителем, препятствующим попадание в камеру пыли и влаги.
С помощью USB док-станции (приобретается отдельно) владелец объектива может самостоятельно настроить систему автофокусировки (решить проблему бэк/фронт фокуса), диапазоны фокусировки, режимы работы оптического стабилизатора, а также обновить прошивку.
Характеристики:
- фокусное расстояние, мм - 500
- диафрагма - f/4.0
- минимальное значение диафрагмы - f/32
- минимальное расстояние фокусировки, см – 350
- оптическая конструкция (группы/элементы) - 11/16
- лепестки диафрагмы - 9
- размер фильтра, мм - 46 (задний фильтр)
- стабилизация изображения - есть
- автофокус - есть
- максимальное увеличение - 1:6,5
- размеры, мм – 144х380
- вес, г - 3310