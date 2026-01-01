Sigma AF 50-100mm F/1.8 DC HSM Art CANON объектив

Описание

Объектив предназначен для камер формата APS-C, имеет постоянную светосилу и обладает стабильно высоким качеством изображения на всем диапазоне фокусных расстояний.

В конструкции объективов линейки Art применяются линзы из флюоритоподобного стекла FLD, линзы из сверхнизкодисперсного стекла SLD, литые асферические стеклянные элементы, в том числе с двухсторонней асферикой.

Объектив имеет новый механизм диафрагмы. Лепестки диафрагмы выполнены из поликарбоната с добавлением флюорина. Благодаря этому диафрагма срабатывает мягко и практически бесшумно.

Размеры объектива не изменяются при смене фокусного расстояния, так как он имеет внутреннюю систему фокусировки.

С помощью USB док-станции (приобретается отдельно) владелец объектива может самостоятельно настроить систему автофокусировки (решить проблему бэк/фронт фокуса), диапазоны фокусировки, режимы работы оптического стабилизатора, а также обновить прошивку.

Характеристики: