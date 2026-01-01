Sigma AF 50-100mm F/1.8 DC HSM Art CANON объектив

Объектив предназначен для камер формата APS-C, имеет постоянную светосилу и обладает стабильно высоким качеством изображения на всем диапазоне фокусных расстояний.
В конструкции объективов линейки Art применяются линзы из флюоритоподобного стекла FLD, линзы из сверхнизкодисперсного стекла SLD, литые асферические стеклянные элементы, в том числе с двухсторонней асферикой.
Объектив имеет новый механизм диафрагмы. Лепестки диафрагмы выполнены из поликарбоната с добавлением флюорина. Благодаря этому диафрагма срабатывает мягко и практически бесшумно.
Размеры объектива не изменяются при смене фокусного расстояния, так как он имеет внутреннюю систему фокусировки.
С помощью USB док-станции (приобретается отдельно) владелец объектива может самостоятельно настроить систему автофокусировки (решить проблему бэк/фронт фокуса), диапазоны фокусировки, режимы работы оптического стабилизатора, а также обновить прошивку.
Характеристики:
- байонет - Canon
- тип сенсора камеры - APS-C
- фокусное расстояние, мм - 50-100
- стабилизация изображения - нет
- диафрагма - f/1.8
- минимальная дистанция фокусировки, м - 0,95
- автоматическая фокусировка - есть
- режим макросъемки - нет
- число элементов/групп элементов - 21/15
- число лепестков диафрагмы - 9
- диаметр резьбы для светофильтра, мм - 82
- размер, мм - 93,5х170,7
- вес, г - 1490
- цвет - черный