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Sigma AF 35mm F/1.4 DG HSM Art CANON объектив
Sigma AF 35mm F/1.4 DG HSM Art CANON объектив
Sigma AF 35mm F/1.4 DG HSM Art CANON объектив
Sigma AF 35mm F/1.4 DG HSM Art CANON объектив

Sigma AF 35mm F/1.4 DG HSM Art CANON объектив

Sigma
Артикул: NVF-9399

Sigma AF 35mm F/1.4 DG HSM Art CANON - универсальный светосильный объектив для Canon.

Объектив с фиксированным фокусным расстоянием. Подойдет для интерьерной, архитектурной съемки и съемки пейзажейДистанция фокусировки от 30 см.

Описание

Объектив, предназначенный для полнокадровых камер, но также может использоваться с датчиками APS-C.

Модель показывает замечательные результаты во время работы в сложных условиях освещения, поскольку оснащена светосильной диафрагмой f/1.4, а также обеспечивает больший контроль фокусировки для создания эффектов малой глубины резкости.

Объектив имеет фокусное расстояние 35 мм и угол обзора 63,4 градуса, а минимальная дистанция фокусировки всего 30 сантиметров.Невероятная светосила F1.4 объектива достигается благодаря применению в оптической конструкции линз изготовленных по новейшей технологии. Кроме этого, новейшая оптическая конструкция эффективно минимизирует дисторсию, поперечную цветовую аберрацию, сагитальную кому при съемке на открытой диафрагме.

Ультразвуковой мотор фокусировки (HSM) обеспечивает быструю и тихую автофокусировку. Благодаря новому переработанному алгоритму автофокусировка теперь происходит более плавно. 

Закругленная диафрагма с девятью лепестками способствует хорошему качеству боке.Байонетное крепление изготовлено из латуни для обеспечения точности крепления и долговечности объектива.

Характеристики:

  • фокусное расстояние, мм - 35
  • максимальное значение диафрагмы - f/1.4
  • минимальное значение диафрагмы - f/16
  • минимальное расстояние фокусировки, см – 30
  • оптическая конструкция (группы/элементы) - 11/13
  • лепестки диафрагмы - 9
  • размер фильтра, мм - 67
  • стабилизация изображения - нет
  • автофокус - есть
  • максимальное увеличение - 1:5,2
  • размеры, мм – 77х94
  • вес, г - 665

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