Sigma AF 30mm F1.4 DC DN C Micro 4/3 объектив

Описание

Не большой размер объектива прекрасно сочетается с габаритами беззеркальных фотоаппаратов. Фокусное расстояние в 35 мм эквиваленте равно 60 мм.

Байонет выполненный из латуни, обеспечивает надежное крепление, а специальное покрытие, нанесенное на его поверхность, гарантирует долговечность.

Использование высококачественных асферических элементов обеспечивает превосходное исправление искажений и других видов аберрации.

Закругленная девятилепестковая диафрагма создает интересное размытие изображения, находящегося не в фокусе.

Минимальная дистанция фокусировки равна 30 см, в то время как максимальный коэффициент увеличения составляет 1:7.Объектив имеет линейный двигатель автофокуса, который перемещает линзу без необходимости использования дополнительных механических частей. Эта система обеспечивает быструю и бесшумную автофокусировку, что позволяет использовать объектив как для записи видео, так и для съемки фотографий.

Характеристики: