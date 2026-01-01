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Sigma AF 30mm F1.4 DC DN C Micro 4/3 объектив
Sigma AF 30mm F1.4 DC DN C Micro 4/3 объектив
Sigma AF 30mm F1.4 DC DN C Micro 4/3 объектив
Sigma AF 30mm F1.4 DC DN C Micro 4/3 объектив

Sigma AF 30mm F1.4 DC DN C Micro 4/3 объектив

Sigma
Артикул: NVF-9398

Sigma AF 30mm F1.4 DC DN C Micro 4/3 - легкий, компактный, универсальный объектив для фотокамер со стандартом Micro 4/3.

Объектив с фиксированным фокусным расстоянием относится к категории Contemporary. Как нельзя лучше подойдет для пртретной съемки и съемки в помещениях со слабым освещением.

Дистанция фокусировки от 30 см. Цвет - черный.

Описание

Не большой размер объектива прекрасно сочетается с габаритами беззеркальных фотоаппаратов. Фокусное расстояние в 35 мм эквиваленте равно 60 мм.

Байонет выполненный из латуни, обеспечивает надежное крепление, а специальное покрытие, нанесенное на его поверхность, гарантирует долговечность.

Использование высококачественных асферических элементов обеспечивает превосходное исправление искажений и других видов аберрации. 

Закругленная девятилепестковая диафрагма создает интересное размытие изображения, находящегося не в фокусе.

Минимальная дистанция фокусировки равна 30 см, в то время как максимальный коэффициент увеличения составляет 1:7.Объектив имеет линейный двигатель автофокуса, который перемещает линзу без необходимости использования дополнительных механических частей. Эта система обеспечивает быструю и бесшумную автофокусировку, что позволяет использовать объектив как для записи видео, так и для съемки фотографий.

Характеристики:

  • фокусное расстояние, мм - 30
  • максимальное значение диафрагмы - f/1.4
  • минимальное значение диафрагмы - f/16
  • байонет - micro 4/3
  • минимальное расстояние фокусировки, cм – 30
  • оптическая конструкция (группы/элементы) - 7/9
  • лепестки диафрагмы - 9
  • стабилизация изображения - нет
  • автофокус - есть
  • диаметр фильтра, мм - 52
  • размеры, мм – 60,8х73,3
  • вес, г - 265

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