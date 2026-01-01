Sigma AF 30mm f/1.4 DC HSM Art CANON объектив

Описание

Широкоугольный объектив созданый для работы с цифровыми фотокамерами, имеющими светочувствительный датчик формата APS-C.

Модель показывает замечательные результаты во время работы в сложных условиях освещения, поскольку оснащена светосильной диафрагмой f/1.4, а также обеспечивает больший контроль фокусировки для создания эффектов малой глубины резкости.

Объектив имеет фокусное расстояние 30 мм и угол обзора 50,7 градуса, а минимальная дистанция фокусировки всего 30 сантиметров.Ультразвуковой мотор фокусировки (HSM) обеспечивает быструю и тихую автофокусировку. Благодаря новому переработанному алгоритму автофокусировка теперь происходит более плавно.

Закругленная диафрагма с девятью лепестками способствует хорошему качеству боке.

Корпус изготовлен из композитного материала, крепление байонета и прилегающая к нему часть выполнены из металла. Кольцо фокусировки плавное и в меру тугое, что усиливает впечатление надежности конструкции. За счет использования внутренней фокусировки исключается изменение размеров объектива и вращение переднего элемента, что позволяет применять любые фильтры.С помощью USB док-станции (приобретается отдельно) владелец объектива может самостоятельно настроить систему автофокусировки (решить проблему бэк/фронт фокуса), диапазоны фокусировки, режимы работы оптического стабилизатора, а также обновить прошивку.

Характеристики: