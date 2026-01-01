Sigma AF 24-70mm f/2.8 DG OS HSM Art CANON объектив

Объектив для интенсивного ежедневного использования.
Модель имеет быстрый ультразвуковой мотор системы автофокусировки, мощный оптический стабилизатор изображения, влаго- и пылезащиту байонета, имеет резиновый уплотнитель, а также прочный и эргономичный металлический корпус.
Оптическая конструкция объектива включает в себя три элемента из низкодисперсного стекла SLD (Special Low Dispersion) и четыре асферических элемента, которые эффективно снижают оптические искажения.
Корпус объектива сконструирован для условий интенсивного ежедневного использования. Он полностью выполнен из металла, а движущиеся части из термостабильного композита ТSC (Thermally Stable Composite), что придает прочность объективу и уверенность пользователю в надежности модели.
Характеристики:
- фокусное расстояние, мм - 24-70
- максимальное значение диафрагмы - f/2.8
- минимальное значение диафрагмы - f/22
- минимальное расстояние фокусировки, см – 37
- оптическая конструкция (группы/элементы) - 19/14
- лепестки диафрагмы - 9
- стабилизация изображения - есть
- автофокус - есть
- цвет - черный
- диаметр резьбы для светофильтра, мм - 82
- размеры, мм – 88х107,6
- вес, г - 1020