Sigma AF 24-70mm f/2.8 DG OS HSM Art CANON объектив

Описание

Объектив для интенсивного ежедневного использования.

Модель имеет быстрый ультразвуковой мотор системы автофокусировки, мощный оптический стабилизатор изображения, влаго- и пылезащиту байонета, имеет резиновый уплотнитель, а также прочный и эргономичный металлический корпус.

Оптическая конструкция объектива включает в себя три элемента из низкодисперсного стекла SLD (Special Low Dispersion) и четыре асферических элемента, которые эффективно снижают оптические искажения.

Корпус объектива сконструирован для условий интенсивного ежедневного использования. Он полностью выполнен из металла, а движущиеся части из термостабильного композита ТSC (Thermally Stable Composite), что придает прочность объективу и уверенность пользователю в надежности модели.

Характеристики: