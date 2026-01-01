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Sigma AF 24-70mm f/2.8 DG OS HSM Art CANON объектив
Sigma AF 24-70mm f/2.8 DG OS HSM Art CANON объектив
Sigma AF 24-70mm f/2.8 DG OS HSM Art CANON объектив
Sigma AF 24-70mm f/2.8 DG OS HSM Art CANON объектив

Sigma AF 24-70mm f/2.8 DG OS HSM Art CANON объектив

Sigma
Артикул: NVF-9388

Sigma AF 24-70mm f/2.8 DG OS HSM Art CANON - cтандартный зум-объектив для репортажной съемки, серии Art для Canon.

Объектив с фиксированной диафрагмой. Подойдет как для интерьерной, архитектурной, пейзажной съемки, так и для съемки репортажей. Дистанция фокусировки - от 37 см. 

Описание

Объектив для интенсивного ежедневного использования.

Модель имеет быстрый ультразвуковой мотор системы автофокусировки, мощный оптический стабилизатор изображения, влаго- и пылезащиту байонета, имеет резиновый уплотнитель, а также прочный и эргономичный металлический корпус.

Оптическая конструкция объектива включает в себя три элемента из низкодисперсного стекла SLD (Special Low Dispersion) и четыре асферических элемента, которые эффективно снижают оптические искажения.

Корпус объектива сконструирован для условий интенсивного ежедневного использования. Он полностью выполнен из металла, а движущиеся части из термостабильного композита ТSC (Thermally Stable Composite), что придает прочность объективу и уверенность пользователю в надежности модели.

Характеристики:

  • фокусное расстояние, мм - 24-70
  • максимальное значение диафрагмы - f/2.8
  • минимальное значение диафрагмы - f/22
  • минимальное расстояние фокусировки, см – 37
  • оптическая конструкция (группы/элементы) - 19/14
  • лепестки диафрагмы - 9
  • стабилизация изображения - есть
  • автофокус - есть
  • цвет - черный
  • диаметр резьбы для светофильтра, мм - 82
  • размеры, мм – 88х107,6
  • вес, г - 1020

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