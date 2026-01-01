Sigma AF 24-105mm f/4.0 DG OS HSM Art CANON объектив

Описание

Объективы линейки Art отличаются особо проработанной оптической конструкцией и ориентированы на получение выразительных, высокохудожественных фото. В объективе применяются линзы из флюоритоподобного стекла FLD, линзы из сверхнизкодисперсного стекла SLD, литые асферические стеклянные элементы, в том числе с двухсторонней асферикой.

Данная модель имеет самый популярный диапазон фокусных расстояний от широкого угла до среднего телефото для камер с полноформатными сенсорами. Кроме этого объектив имеет постоянную светосилу F4, оптический стабилизатор изображения и ультразвуковой мотор фокусировки.

С помощью USB док-станции (приобретается отдельно) владелец объектива может самостоятельно настроить систему автофокусировки (решить проблему бэк/фронт фокуса), диапазоны фокусировки, режимы работы оптического стабилизатора, а также обновить прошивку.

Характеристики: