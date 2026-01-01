Sigma AF 24-105mm f/4.0 DG OS HSM Art CANON объектив

Объективы линейки Art отличаются особо проработанной оптической конструкцией и ориентированы на получение выразительных, высокохудожественных фото. В объективе применяются линзы из флюоритоподобного стекла FLD, линзы из сверхнизкодисперсного стекла SLD, литые асферические стеклянные элементы, в том числе с двухсторонней асферикой.
Данная модель имеет самый популярный диапазон фокусных расстояний от широкого угла до среднего телефото для камер с полноформатными сенсорами. Кроме этого объектив имеет постоянную светосилу F4, оптический стабилизатор изображения и ультразвуковой мотор фокусировки.
С помощью USB док-станции (приобретается отдельно) владелец объектива может самостоятельно настроить систему автофокусировки (решить проблему бэк/фронт фокуса), диапазоны фокусировки, режимы работы оптического стабилизатора, а также обновить прошивку.
Характеристики:
- байонет - Canon EF
- тип сенсора камеры - full frame
- фокусное расстояние, мм - 24-105
- стабилизация изображения - есть
- диафрагма - f/4.0
- минимальная диафрагма - f/22
- минимальная дистанция фокусировки, м – 0,45
- автоматическая фокусировка - есть
- режим макросъемки - нет
- число элементов/групп элементов - 19/14
- число лепестков диафрагмы - 9
- диаметр резьбы для светофильтра, мм - 82
- размер, мм – 88,6х109,4
- вес, г - 885
- цвет - черный