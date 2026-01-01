Sigma AF 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM C CANON объектив

Фокусное расстояние объектива позволяет снимать как панорамы, захватывая здания, озера, так и удаленные объекты, такие как птицы в ветвях или спортсменов на стадионах.
Маркировка Macro говорит о возможности макросъемки, макросъемка в масштабе 1:3.
Объектив оснащен автофокусом, оптическим стабилизатором изображения и ультразвуковым мотором. Это обеспечивает быструю и точную фокусировку.
Оптическая схема объектива включает элементы со сверхмалой дисперсией и высоким показателем преломления, что позволило скорректировать хроматические аберрации в длиннофокусной части диапазона трансфокации. Кроме того, добавление асферических элементов, включая элементы с двумя асферическими поверхностями, позволило скорректировать дисторсию, сохранив при этом небольшие размеры объектива.
- фокусное расстояние, мм - 18-300
- максимальная диафрагма - f/3,5-f/6,3
- минимальная диафрагма - f/22
- угол обзора, град, - 76,5-5,4
- число лепестков диафрагмы - 7
- оптическая схема - 17 элементов в 13 группах
- минимальная дистанция фокусировки, м - 0,39
- установочный диаметр фильтра, мм - 72
- размеры, мм - диаметр 79, длина 101,5
- вес, г - 585