Sigma AF 18-250mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM CANON объектив

Описание

Фокусное расстояние объектива позволяет снимать как панорамы, захватывая здания, озера, так и удаленные объекты, такие как птицы в ветвях или спортсменов на стадионах.

Маркировка Macro говорит о возможности макросъемки, макросъемка в масштабе 1:2,9.

Объектив оснащен автофокусом, оптическим стабилизатором изображения и ультразвуковым мотором. Это обеспечивает быструю и точную фокусировку.

Объектив выполнен из пластика. В конструкции корпуса используется Thermally Stable Composite (TSC), он имеет большую эластичность наряду с минимальными температурными изменениями размеров. Это означает, что размеры и свойства (например, прочность и жесткость) корпуса объектива не зависят от условий окружающей среды и остаются постоянными. Также использование TSC помогает уменьшить размер объектива и вес на 15%.Оптическая схема объектива включает элементы со сверхмалой дисперсией и высоким показателем преломления, что позволило скорректировать хроматические аберрации в длиннофокусной части диапазона трансфокации. Кроме того, добавление асферических элементов, включая элементы с двумя асферическими поверхностями, позволило скорректировать дисторсию, сохранив при этом небольшие размеры объектива.

Характеристики: