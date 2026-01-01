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Sigma AF 18-200 mm f/3.5-6.3 DC MACRO OS HSM/C CANON объектив
Sigma AF 18-200 mm f/3.5-6.3 DC MACRO OS HSM/C CANON объектив
Sigma AF 18-200 mm f/3.5-6.3 DC MACRO OS HSM/C CANON объектив
Sigma AF 18-200 mm f/3.5-6.3 DC MACRO OS HSM/C CANON объектив
Sigma AF 18-200 mm f/3.5-6.3 DC MACRO OS HSM/C CANON объектив
Sigma AF 18-200 mm f/3.5-6.3 DC MACRO OS HSM/C CANON объектив

Sigma AF 18-200 mm f/3.5-6.3 DC MACRO OS HSM/C CANON объектив

Sigma
Артикул: NVF-9371

Sigma AF 18-200mm f/3.5-6.3 DC MACRO OS HSM/C CANON - универсальный объектив с возможностью макросъемки для Canon.

Объектив разработан для фотоаппаратов с матрицей APS-C, он обладает отличным зумом и качественно снимает макро.

Описание

Фокусное расстояние объектива позволяет снимать как панорамы, захватывая здания, озера, так и удаленные объекты, такие как птицы в ветвях или спортсменов на стадионах.

Маркировка Macro говорит о возможности макросъемки, однако увеличение составляет 0,33 (1:3), что не дотягивает до общепринятого 0,5-1. 

Объектив оснащен автофокусом, оптическим стабилизатором изображения и ультразвуковым мотором. Это обеспечивает быструю и точную фокусировку.

Объектив выполнен из пластика. Кольца зумирования и ручной фокусировки изготовлены с резиновым покрытием. 

Оптическая схема объектива включает элементы со сверхмалой дисперсией и высоким показателем преломления, что позволило скорректировать хроматические аберрации в длиннофокусной части диапазона трансфокации. Кроме того, добавление асферических элементов, включая элементы с двумя асферическими поверхностями, позволило скорректировать дисторсию, сохранив при этом небольшие размеры объектива.

Характеристики:
  • фокусное расстояние, мм - 18-200
  • максимальная диафрагма - f/3,5-f/6,3
  • минимальная диафрагма - f/22
  • число лепестков диафрагмы - 7
  • оптическая схема - 16 элементов в 13 группах
  • минимальная дистанция фокусировки, м - 0,39
  • максимальное увеличение - 0,33
  • установочный диаметр фильтра, мм - 62
  • размеры, мм - диаметр 71, длина 86
  • вес, г - 430

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