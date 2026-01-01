Sigma AF 18-200 mm f/3.5-6.3 DC MACRO OS HSM/C CANON объектив

Фокусное расстояние объектива позволяет снимать как панорамы, захватывая здания, озера, так и удаленные объекты, такие как птицы в ветвях или спортсменов на стадионах.
Маркировка Macro говорит о возможности макросъемки, однако увеличение составляет 0,33 (1:3), что не дотягивает до общепринятого 0,5-1.
Объектив оснащен автофокусом, оптическим стабилизатором изображения и ультразвуковым мотором. Это обеспечивает быструю и точную фокусировку.
Объектив выполнен из пластика. Кольца зумирования и ручной фокусировки изготовлены с резиновым покрытием.
- фокусное расстояние, мм - 18-200
- максимальная диафрагма - f/3,5-f/6,3
- минимальная диафрагма - f/22
- число лепестков диафрагмы - 7
- оптическая схема - 16 элементов в 13 группах
- минимальная дистанция фокусировки, м - 0,39
- максимальное увеличение - 0,33
- установочный диаметр фильтра, мм - 62
- размеры, мм - диаметр 71, длина 86
- вес, г - 430