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Sigma AF 17-70mm f/2.8-4 DC MACRO OS HSM New CANON объектив
Sigma AF 17-70mm f/2.8-4 DC MACRO OS HSM New CANON объектив
Sigma AF 17-70mm f/2.8-4 DC MACRO OS HSM New CANON объектив
Sigma AF 17-70mm f/2.8-4 DC MACRO OS HSM New CANON объектив
Sigma AF 17-70mm f/2.8-4 DC MACRO OS HSM New CANON объектив

Sigma AF 17-70mm f/2.8-4 DC MACRO OS HSM New CANON объектив

Sigma
Артикул: DAN-1530

Макрообъектив для Canon Sigma AF 17-70mm f/2.8-4 DC MACRO OS HSM Nеw CANON.

Модель выполнена в облегченном корпусе из прочного пластика, внутри стоят настоящие стеклянные линзы, 17-70mm обладает отличным зумом и качественно снимает макро.

Описание

Макрообъектив, предназначенный для цифровых фотокамер с сенсором формата APS-C. Минимальная дистанция фокусировки объектива неизменна и при любом фокусном расстоянии составляет 20 см.

Объектив оснащен бесшумным ультразвуковым мотором фокусировки (HSM - HyperSonic Motor) и фирменной системой стабилизации изображения (OS - Optical Stabilization).

Эквивалентное фокусное расстояние модернизированного объектива на зеркальных камерах с кроп-фактором 1,5 составляет 25-105 мм - универсальный диапазон, который в сочетании с неплохой светосилой позволяет снимать все: от пейзажей до портретов. Объектив Sigma 17-70 мм f/2,8-4 DC OS HSM доступен в версиях для зеркальных камер Canon, Nikon, Pentax, Sigma и Sony/Minolta. 

Характеристики:

  • байонет - Canon
  • стабилизатор изображения - есть
  • ультразвуковой мотор - есть
  • светосила, f - 2.8-4
  • конструкция объектива (элементы/группы) - 16 элементов в 14 группах
  • минимальная дистанция фокусировки, см - 22
  • фокусное расстояние, мм - 17-70
  • диаметр под светофильтр, мм - 72
  • размеры, мм - 79х82
  • вес, г - 470

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