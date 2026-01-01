Sigma AF 17-70mm f/2.8-4 DC MACRO OS HSM New CANON объектив

Макрообъектив, предназначенный для цифровых фотокамер с сенсором формата APS-C. Минимальная дистанция фокусировки объектива неизменна и при любом фокусном расстоянии составляет 20 см.
Объектив оснащен бесшумным ультразвуковым мотором фокусировки (HSM - HyperSonic Motor) и фирменной системой стабилизации изображения (OS - Optical Stabilization).
Эквивалентное фокусное расстояние модернизированного объектива на зеркальных камерах с кроп-фактором 1,5 составляет 25-105 мм - универсальный диапазон, который в сочетании с неплохой светосилой позволяет снимать все: от пейзажей до портретов. Объектив Sigma 17-70 мм f/2,8-4 DC OS HSM доступен в версиях для зеркальных камер Canon, Nikon, Pentax, Sigma и Sony/Minolta.
Характеристики:
- байонет - Canon
- стабилизатор изображения - есть
- ультразвуковой мотор - есть
- светосила, f - 2.8-4
- конструкция объектива (элементы/группы) - 16 элементов в 14 группах
- минимальная дистанция фокусировки, см - 22
- фокусное расстояние, мм - 17-70
- диаметр под светофильтр, мм - 72
- размеры, мм - 79х82
- вес, г - 470