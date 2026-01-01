Sigma AF 150 mm f/2.8 APO MACRO EX DG OS HSM CANON объектив

Описание

Объектив имеет плавающую систему фокусировки, которая эффективно компенсирует астигматические и сферические аберрации, обеспечивая высокое качество изображения в диапазоне от бесконечности до макро 1:1.

Три элемента из низкодисперсного стекла устраняют все виды оптических искажений, а уникальное многослойное просветление оптики снижает вероятность появления бликов, переотражений и паразитной засветки.

Оптический стабилизатор изображения дает запас в 4 ступени экспозиции.

Ультразвуковой мотор фокусировки обеспечивает мгновенную и бесшумную фокусировку, а круглая 9-лепестковая диафрагма формирует приятное боке.

Минимальная дистанция фокусировки - 38 см.

Характеристики:

система - Canon

фокусное – расстояние постоянное

фокусное расстояние, мм - 150

светосила - f/2.8

углы обзора, град. - 16,4

минимальная диафрагма - 22

минимальная дистанция фокусировки, м – 0,38

максимальное увеличение - 1

возможность макросъемки - да

байонет (крепление) - Canon EF

размер матрицы - full frame/APS-C

привод автофокусировки - ультразвуковой мотор

стабилизация изображения - да

конструкция (элементов/групп) - 19 элементов в 13 группах

количество лепестков диафрагмы - 9

диаметр фильтра, мм - 72

габариты, мм – 79,6x150

вес, г - 895



