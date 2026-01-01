Sigma AF 150-600mm F/5-6.3 DG OS HSM S CANON объектив

Описание

Объектив имеет полностью переработанную оптическую конструкцию, включающую 24 элемента в 16-ти группах, в числе которых 3 SLD и 2 FLD стекла, эффективно препятствующие возникновению хроматических аберраций. Минимальное значение девятилепестковой диафрагмы составляет F/22.Из дополнительных инноваций есть возможность зуммирования тубусом объектива, присутствует замок зума, работающий на всем диапазоне зуммирования, и акселератор стабилизатора изображения, эффективно подавляющий вибрации при горизонтальной и вертикальной проводке. Переключатель фокусировки помимо стандартных положений AF и MF имеет положение MO, при котором фотографу всегда доступна ручная доводка фокуса при действующей автофокусировке.Новое штативное кольцо позволяет фиксировать положение объектива каждые 90 градусов, что очень удобно ввиду габаритов оптики.

Характеристики: