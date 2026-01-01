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Sigma AF 150-600mm F/5-6.3 DG OS HSM S CANON объектив
Sigma AF 150-600mm F/5-6.3 DG OS HSM S CANON объектив

Sigma AF 150-600mm F/5-6.3 DG OS HSM S CANON объектив

Sigma
Артикул: DAN-1527

Длиннофокусный объектив Sigma AF 150-600mm F/5-6.3 DG OS HSM S CANON для Canon.

Объектив серии Sports предназначен для полнокадровых камер. Отличительными особенностями модели является повышенная прочность и устойчивость к пыли и влаге, а также специальное покрытие тыльной и фронтальной линз, обладающее водо- и жироотталкивающими свойствами. Благодаря этому гиперзум отлично подходит для съемки в экстремальных погодных и полевых условиях.

Описание

Объектив имеет полностью переработанную оптическую конструкцию, включающую 24 элемента в 16-ти группах, в числе которых 3 SLD и 2 FLD стекла, эффективно препятствующие возникновению хроматических аберраций. Минимальное значение девятилепестковой диафрагмы составляет F/22.Из дополнительных инноваций есть возможность зуммирования тубусом объектива, присутствует замок зума, работающий на всем диапазоне зуммирования, и акселератор стабилизатора изображения, эффективно подавляющий вибрации при горизонтальной и вертикальной проводке. Переключатель фокусировки помимо стандартных положений AF и MF имеет положение MO, при котором фотографу всегда доступна ручная доводка фокуса при действующей автофокусировке.Новое штативное кольцо позволяет фиксировать положение объектива каждые 90 градусов, что очень удобно ввиду габаритов оптики.

Характеристики:

  • конструкция - 24 в 16 группах
  • минимальная дистанция фокусировки, м - 2,6
  • минимальная диафрагма - f22
  • диафрагма - 5,0-6,3 f
  • диаметр резьбы для фильтров, мм - 105
  • габариты (диаметр/длина), мм - 121х290,2
  • стабилизатор изображения - есть

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