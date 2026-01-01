Sigma AF 150-600 mm F/5-6.3 DG OS HSM C CANON объектив

Описание

Оптическая конструкция объектива включает 20 элементов в 14 группах, в числе которых 1 FLD- и 3 SLD-стекла.

Минимальное значение диафрагмы составляет F22, минимальная дистанция фокусировки - 280 см. Угол обзора в 35 миллиметровом эквиваленте лежит в диапазоне 16,4-4,1 градуса. Благодаря круглой девятилепестковой диафрагме объектив создает качественное размытие зон, находящихся вне зоны фокуса.

Тыльная и фронтальная линзы имеют специальное покрытие, которое отталкивает жир и воду, а улучшенная система стабилизации с включением акселерометра упрощает фотографам работу над съемкой движущихся объектов.

Усовершенствованный AF-алгоритм с режимом поддержки ручной доводки и привод Hyper Sonic Motor обеспечивают быстрый и тихий автофокус.

Характеристики: