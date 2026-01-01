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Sigma AF 150-600 mm F/5-6.3 DG OS HSM C CANON объектив
Sigma AF 150-600 mm F/5-6.3 DG OS HSM C CANON объектив
Sigma AF 150-600 mm F/5-6.3 DG OS HSM C CANON объектив
Sigma AF 150-600 mm F/5-6.3 DG OS HSM C CANON объектив
Sigma AF 150-600 mm F/5-6.3 DG OS HSM C CANON объектив
Sigma AF 150-600 mm F/5-6.3 DG OS HSM C CANON объектив

Sigma AF 150-600 mm F/5-6.3 DG OS HSM C CANON объектив

Sigma
Артикул: NVF-9359

Sigma AF 150-600mm F/5-6.3 DG OS HSM C - длиннофокусный объектив для Canon.

Первый гиперзум в линейке Sigma. Объектив ориентирован на энтузиастов фотосъемки и отличается более компактным строением по  сравнению с объективом Sigma 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM/Sports.

Описание

Оптическая конструкция объектива включает 20 элементов в 14 группах, в числе которых 1 FLD- и 3 SLD-стекла.

Минимальное значение диафрагмы составляет F22, минимальная дистанция фокусировки - 280 см. Угол обзора в 35 миллиметровом эквиваленте лежит в диапазоне 16,4-4,1 градуса. Благодаря круглой девятилепестковой диафрагме объектив создает качественное размытие зон, находящихся вне зоны фокуса.

Тыльная и фронтальная линзы имеют специальное покрытие, которое отталкивает жир и воду, а улучшенная система стабилизации с включением акселерометра упрощает фотографам работу над съемкой движущихся объектов.

Усовершенствованный AF-алгоритм с режимом поддержки ручной доводки и привод Hyper Sonic Motor обеспечивают быстрый и тихий автофокус.

Характеристики:

  • конструкция - 20 в 14 группах
  • минимальная дистанция фокусировки, м - 2,8
  • минимальная диафрагма - f22
  • диафрагма – 5,0-6,3 f
  • диаметр резьбы для фильтров, мм - 95
  • габариты (диаметр/длина), мм - 105х260,1
  • стабилизатор изображения – есть

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