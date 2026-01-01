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Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG HSM Art CANON объектив

Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG HSM Art CANON объектив

Sigma
Артикул: DAN-1522

Широкоугольный зум-объектив Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG HSM Art CANON серии Art для Canon.

Объектив с фиксированной диафрагмой. Подойдет для интерьерной, архитектурной съемки и съемки пейзажей. Дистанция фокусировки от 24 см. Максимальное увеличение 0,18.

Описание

Широкоугольный объектив созданый для полнокадровых зеркальных камер, хотя отлично работает и с кропнутыми матрицами.

Объектив имеет фокусное расстояние от 14 до 24 мм что позволяет изменить угол обзора без смены объектива.Новейшая оптическая конструкция эффективно минимизирует дисторсию, поперечную цветовую аберрацию, сагитальную кому при съемке на открытой диафрагме.

Ультразвуковой мотор фокусировки (HSM) обеспечивает быструю и тихую автофокусировку. Благодаря новому переработанному алгоритму автофокусировка теперь происходит более плавно. 

Закругленная диафрагма с девятью лепестками способствует хорошему качеству боке.Байонетное крепление изготовлено из латуни для обеспечения точности крепления и долговечности объектива.

С помощью USB док-станции (приобретается отдельно) владелец объектива может самостоятельно настроить систему автофокусировки (решить проблему бэк/фронт фокуса), диапазоны фокусировки, режимы работы оптического стабилизатора, а также обновить прошивку.

Характеристики:

  • фокусное расстояние, мм - 14-24
  • максимальное значение диафрагмы - f/2,8
  • минимальное расстояние фокусировки, см - 24
  • оптическая конструкция (группы/элементы) - 11/17
  • лепестки диафрагмы - 9
  • стабилизация изображения - нет
  • автофокус - есть
  • максимальное увеличение - 0,18
  • размеры, мм – 96х135
  • вес, г - 1150

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