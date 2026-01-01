images
images
images
images
images
Sigma AF 135 mm f/1.8 DG HSM Art CANON объектив
Sigma AF 135 mm f/1.8 DG HSM Art CANON объектив
Sigma AF 135 mm f/1.8 DG HSM Art CANON объектив
Sigma AF 135 mm f/1.8 DG HSM Art CANON объектив
Sigma AF 135 mm f/1.8 DG HSM Art CANON объектив

Sigma AF 135 mm f/1.8 DG HSM Art CANON объектив

Sigma
Артикул: NVF-9354

Sigma AF 135mm f/1.8 DG HSM Art CANON - светосильный телеобъектив серии Art для Canon.

Он идеален для съемки спортивных событий в крытых помещениях при слабом освещении, а также для портретной съемки.

Описание

Высокая светосила объектива позволяет снимать с относительно короткими выдержками, даже при слабом освещении. Это делает его идеальным объективом для фотографов, снимающих спортивные мероприятия в крытых помещениях.Оптическая конструкция обеспечивает сверхвысокое разрешение и минимизирует хроматические искажения. Объектив имеет в своей конструкции 2 элемента из флюоритоподобного стекла FLD и два элемента из специального низкодисперсного стекла SLD, которые эффективно снижают хроматические искажения, которые обычно заметны по краям изображения за пределами зоны фокуса.

Ультразвуковой мотор фокусировки (HSM) обеспечивает быструю и тихую автофокусировку. Благодаря новому переработанному алгоритму автофокусировка теперь происходит более плавно.

Диафрагма с девятью закругленными лепестками способствует хорошему качеству боке.

Объектив выпущен в пыле- и влагозащищенном варианте, что, конечно же, продлевает срок его службы.

Характеристики:

  • фокусное расстояние, мм - 135
  • максимальное значение диафрагмы - f/1.8
  • минимальное значение диафрагмы - f/16
  • минимальное расстояние фокусировки, см – 87
  • оптическая конструкция (группы/элементы) - 13/10
  • лепестки диафрагмы - 9
  • размер фильтра, мм - 82
  • стабилизация изображения - нет
  • автофокус - есть
  • максимальное увеличение - 1:4,3
  • размеры, мм – 91х114,9
  • вес, г - 1130

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Комплект светодиодных осветителей с гигантскими возможностями Phottix (81423) Nuada S3 II LED Light Twin Kit Set
Комплект светодиодных осветителей с гигантскими возможностями Phottix (81423) Nuada S3 II LED Light Twin Kit Set
Герда Таро — первый военный корреспондент среди женщин-фотогорафов
Герда Таро — первый военный корреспондент среди женщин-фотогорафов
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod DIGI-1 и LifePod DIGI-2
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod DIGI-1 и LifePod DIGI-2
Видеоинтервью с фотографом Мэтью Джорданом Смитом
Видеоинтервью с фотографом Мэтью Джорданом Смитом
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.