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Sigma AF 120-300mm f/2.8 DG OS HSM S CANON объектив
Sigma AF 120-300mm f/2.8 DG OS HSM S CANON объектив
Sigma AF 120-300mm f/2.8 DG OS HSM S CANON объектив
Sigma AF 120-300mm f/2.8 DG OS HSM S CANON объектив
Sigma AF 120-300mm f/2.8 DG OS HSM S CANON объектив

Sigma AF 120-300mm f/2.8 DG OS HSM S CANON объектив

Sigma
Артикул: DAN-1519

Длиннофокусный объектив Sigma AF 120-300mm f/2.8 DG OS HSM S CANON для фотокамер системы Canon.

Зум-объектив с быстрой системой автофокусировки, встроенным оптический стабилизатором изображения и пылебрызгозащищенным корпусом, для полноформатных зеркальных и кропнутых камер.

Описание

Оптическая конструкция объектива включает 23 элемент в 18 группах.

Минимальное значение диафрагмы составляет F22, минимальная дистанция фокусировки - 150 см. Угол обзора лежит в диапазоне 20,4-8,2 градуса. Благодаря круглой девятилепестковой диафрагме объектив создает качественное размытие зон, находящихся вне зоны фокуса.

Усовершенствованный AF-алгоритм с режимом поддержки ручной доводки и привод Hyper Sonic Motor обеспечивают быстрый и тихий автофокус. Так же в получении резких кадров поможет система стабилизации, которой снабжен объектив.

Пыле- и влагозащищенная конструкция объектива обеспечивает отличную живучесть при профессиональном использовании. Защищены байонет, переключатели, кольца фокусировки и зумирования.

Характеристики:

  • конструкция - 23 элемент в 18 группах
  • минимальная дистанция фокусировки - 1,5 м
  • минимальная диафрагма - f22
  • диафрагма - 2,8 f
  • диаметр резьбы для фильтров - 105
  • стабилизатор изображения - есть
  • ультразвуковой мотор - есть
  • лепестки диафрагмы - 9
  • габариты (диаметр/длина) - 121х291 мм
  • вес - 3390 г

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