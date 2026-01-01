Sigma AF 10mm f/2.8 EX DC HSM Fisheye CANON объектив

Диагональный Fisheye объектив создает изображение на весь кадр с искаженной бочкообразной дисторсией преувеличенной перспективой и углом обзора 180 градусов по диагонали, которое не может быть получено человеческим глазом. Однако только на матрице Nikon можно получить все 180 градусов, другие матрицы просто меньше по размерам и угол обзора на них будет несколько меньше. Объектив имеет очень большую глубину резко изображаемого пространства.
Супер многослойное покрытие, оптимизированное для цифровых фотокамер, уменьшает блики и ореолы, выравнивает цветопередачу.
Ультразвуковой мотор фокусировки (HSM) обеспечивает быструю и тихую автофокусировку. Благодаря новому переработанному алгоритму автофокусировка теперь происходит более плавно. Имеется возможностью постоянной ручной фокусировки без переключения в ручной режим.
Встроенная бленда не позволяет использовать резьбовые фильтры. Фильтры крепятся сзади объектива.
Характеристики:
- фокусное расстояние - 14 мм
- максимальное значение диафрагмы - f/2.8
- минимальное расстояние фокусировки - 13 см
- оптическая конструкция (группы/элементы) - 7/12
- лепестки диафрагмы - 7
- минимальная диофрагма - 22
- автофокус - есть
- максимальное увеличение - 0,3
- размеры - 76х83 мм