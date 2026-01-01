Sigma AF 10mm f/2.8 EX DC HSM Fisheye CANON объектив

Описание

Диагональный Fisheye объектив создает изображение на весь кадр с искаженной бочкообразной дисторсией преувеличенной перспективой и углом обзора 180 градусов по диагонали, которое не может быть получено человеческим глазом. Однако только на матрице Nikon можно получить все 180 градусов, другие матрицы просто меньше по размерам и угол обзора на них будет несколько меньше. Объектив имеет очень большую глубину резко изображаемого пространства.

Супер многослойное покрытие, оптимизированное для цифровых фотокамер, уменьшает блики и ореолы, выравнивает цветопередачу.

Ультразвуковой мотор фокусировки (HSM) обеспечивает быструю и тихую автофокусировку. Благодаря новому переработанному алгоритму автофокусировка теперь происходит более плавно. Имеется возможностью постоянной ручной фокусировки без переключения в ручной режим.

Встроенная бленда не позволяет использовать резьбовые фильтры. Фильтры крепятся сзади объектива.

Характеристики: