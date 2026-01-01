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Sigma AF 10mm f/2.8 EX DC HSM Fisheye CANON объектив
Sigma AF 10mm f/2.8 EX DC HSM Fisheye CANON объектив
Sigma AF 10mm f/2.8 EX DC HSM Fisheye CANON объектив
Sigma AF 10mm f/2.8 EX DC HSM Fisheye CANON объектив

Sigma AF 10mm f/2.8 EX DC HSM Fisheye CANON объектив

Sigma
Артикул: DAN-1517

Сверхширокоугольный объектив Sigma AF 10mm f/2.8 EX DC HSM Fisheye CANON типа Fishtye.

Предназначенный для использования с DSLR-камерами он снабжен ультразвуковым мотором автофокуса и имеет необычайно большой угол обзора по диагонали (от 154 до 180 градусов в зависимости от байонета). Выпускается в модификациях под байонеты Canon EF-S (углы обзора 167 град.), Nikon F (углы обзора 180 град.) и Sigma SA (углы обзора 154 град.), штатный тип матрицы - APS-C.

Описание

Диагональный Fisheye объектив создает изображение на весь кадр с искаженной бочкообразной дисторсией преувеличенной перспективой и углом обзора 180 градусов по диагонали, которое не может быть получено человеческим глазом. Однако только на матрице Nikon можно получить все 180 градусов, другие матрицы просто меньше по размерам и угол обзора на них будет несколько меньше. Объектив имеет очень большую глубину резко изображаемого пространства.

Супер многослойное покрытие, оптимизированное для цифровых фотокамер, уменьшает блики и ореолы, выравнивает цветопередачу. 

Ультразвуковой мотор фокусировки (HSM) обеспечивает быструю и тихую автофокусировку. Благодаря новому переработанному алгоритму автофокусировка теперь происходит более плавно. Имеется возможностью постоянной ручной фокусировки без переключения в ручной режим.

Встроенная бленда не позволяет использовать резьбовые фильтры. Фильтры крепятся сзади объектива.

Характеристики:

  • фокусное расстояние - 14 мм
  • максимальное значение диафрагмы - f/2.8
  • минимальное расстояние фокусировки - 13 см 
  • оптическая конструкция (группы/элементы) - 7/12
  • лепестки диафрагмы - 7
  • минимальная диофрагма - 22
  • автофокус - есть
  • максимальное увеличение - 0,3
  • размеры - 76х83 мм

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