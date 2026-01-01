Sigma AF 105mm f/2.8 MACRO EX DG OS HSM CANON объектив

Описание

Объектив подходит для фотокамер Canon EF-mount, однако их также можно использовать с моделями APS-C.

Благодаря использованию линз со сверхнизкой дисперсией (SLD), в объективе успешно скорректирована дисторсия и все типы аберраций. Многослойное просветление оптических элементов эффективно устраняет нежелательные блики и переотражения, повышая естественный контраст изображения, формируемого объективом.

Привод Coreless DG используется для быстрой и точной работы автофокуса. Кроме того, обновленный алгоритм фокусировки, позволяет вручную скорректировать фокус, линзы не регулируются непосредственно кольцом фокусировки, кольцо служит для управления приводом автоматической фокусировки.

Характеристики: