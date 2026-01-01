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Sigma AF 105mm f/2.8 MACRO EX DG OS HSM CANON объектив
Sigma AF 105mm f/2.8 MACRO EX DG OS HSM CANON объектив
Sigma AF 105mm f/2.8 MACRO EX DG OS HSM CANON объектив

Sigma AF 105mm f/2.8 MACRO EX DG OS HSM CANON объектив

Sigma
Артикул: DAN-1515

Светосильный макрообъектив Sigma AF 105mm f/2.8 MACRO EX DG OS HSM CANON профессиональной серии EX для фотокамер Canon.

Объектив специально созданный для цифровых фотокамер с полноразмерным сенсором. Позволяет вести макросъемку в масштабе 1:1. Он  снабжен системой оптической стабилизации OS и ультразвуковой системой автофокуса HSM. 

Описание

Объектив подходит для фотокамер Canon EF-mount, однако их также можно использовать с моделями APS-C.

Благодаря использованию линз со сверхнизкой дисперсией (SLD), в объективе успешно скорректирована дисторсия и все типы аберраций. Многослойное просветление оптических элементов эффективно устраняет нежелательные блики и переотражения, повышая естественный контраст изображения, формируемого объективом.

Привод Coreless DG используется для быстрой и точной работы автофокуса. Кроме того, обновленный алгоритм фокусировки, позволяет вручную скорректировать фокус, линзы не регулируются непосредственно кольцом фокусировки, кольцо служит для управления приводом автоматической фокусировки.

Характеристики:

  • фокусное расстояние - 105 мм
  • максимальное значение диафрагмы - f/2.8
  • минимальное значение диафрагмы - f/22
  • байонет - Canon EF
  • минимальное расстояние фокусировки - 31 см
  • оптическая конструкция (группы/элементы) - 11/16
  • лепестки диафрагмы - 9
  • стабилизация изображения - есть
  • диаметр фильтра - 62 мм
  • размеры - 78х126 мм

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